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9 مصابين في إطلاق نار قرب معسكر إنجلترا بكأس العالم

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9 مصابين في إطلاق نار قرب معسكر إنجلترا بكأس العالم
جانب من تدريب منتخب إنجلترا بمعسكر كأس العالم (الفرنسية)
Published On 8/6/2026

تعرض تسعة أشخاص لإصابات لا تهدد حياتهم في حادث ⁠⁠إطلاق نار وقع بالقرب من معسكر منتخب إنجلترا ⁠⁠المشارك في كأس العالم لكرة القدم بمدينة كانساس بولاية ميزوري يوم السبت، قبل أيام ‌‌من انطلاق البطولة.

وقالت شرطة مدينة كانساس إنها لم تعتقل أي مشتبه بهم، وإن ثلاثة على الأقل من ضحايا إطلاق النار نُقلوا ⁠⁠إلى مستشفيات محلية.

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ووقع الحادث ⁠⁠على بعد نحو أربعة أميال من المكان الذي من المقرر أن ⁠⁠تتدرب فيه إنجلترا في مجمع ⁠⁠سووب فيليدج لكرة ⁠⁠القدم. لم تصل إنجلترا بعد إلى مدينة كانساس ومن المقرر أن ‌‌تواجه كوستاريكا وديا في أورلاندو بولاية فلوريدا يوم الأربعاء.

ورفض متحدث ‌‌باسم ‌‌الاتحاد الإنجليزي التعليق على الحادث.

المصدر: رويترز

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