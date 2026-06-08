وثقتها الكاميرات.. وجبة أخيرة وتمتمات غامضة قبل رحيل هالك هوغان

كشفت وثائق نشرتها الشرطة الأمريكية حديثا عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المصارع الأسطوري تيري بوليا الشهير بـ"هالك هوغان".

وتوفي هوغان يوم 24 يوليو/تموز من العام الماضي عن عمر يناهز 71 عاما بعد تعرضه لسكتة قلبية في منزله الواقع في مدينة كليرووتر بولاية فلوريدا، وذلك بعد أسابيع من اضطرار زوجته سكاي إلى نفي شائعات دخوله في غيبوبة بعد تزايد المخاوف على صحته.

آخر لحظات هالك هوغان

وكشف عمال الرعاية الصحية المنزلية أن هوغان كان في حالة صحية متردية في الأيام التي سبقت وفاته، وذلك في تقرير تحقيقي شامل مكوّن من 74 صفحة أعدته شرطة كليرووتر، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" (dailymail) البريطانية.

وأشار التحقيق إلى أن هوغان كان يعاني من عدة مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك سرطان الدم الليمفاوي المزمن والرجفان الأذيني.

وفي اليوم الأخير من حياته، لاحظت الممرضات أن أسطورة المصارعة الأسبق كان "يتمتم بكلمات غير واضحة قليلا" عندما استيقظ أول مرة.

ورغم ذلك استطاع هوغان النهوض وتناول وجبة إفطار خفيفة مكونة من الزبادي والتوت الطازج أثناء حديثه مع فريق الرعاية الخاص به، وبعد وقت قصير ذهب الطبيب جاستن مكامي إليه لفحص المؤشرات الحيوية ليكتشف أنه قد توقف عن التنفس، ليتم الاتصال بسيارات الإسعاف التي حضرت على الفور.

وتحرك المسعفون للاستجابة "لبلاغ عاجل ذي أولوية قصوى يتعلق بسكتة قلبية"، ورغم التدخل العاجل والمكثف من قبل الطاقم الطبي في المكان، إلا أن بروتوكولات الإنعاش القياسية باءت بالفشل، ليتم الإعلان عن وفاة هوغان بعد وقت قصير من وصوله إلى المستشفى.

وكشف جزء من التحقيق أن فريق الرعاية الخاص بهوغان لم يكن مصدوما من وفاته، بل على العكس تماما كان يتوقع حدوث ذلك.

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وقال الطبيب مكامي لأحد ضباط الشرطة الذين وصلوا إلى منزل هوغان بعد طلب الإسعاف: "لقد كان في حالة سيئة، كنا نعلم أن هذا سيحدث".

لا شبهة جنائية

وتأكيداً على عدم وجود أي شبهة جنائية تسببت في وفاة هوغان، أكد المحققون أنه رحل لأسباب طبيعية نتيجة توقف القلب (سكتة قلبية).

وجاء في التقرير الأولي للمحققين: "بعد مراجعة شاملة للإفادات، والسجلات الطبية، ولقطات كاميرات المراقبة من داخل المنزل، والمعاينة البصرية لجسد السيد بوليا، لم يتبين وجود أي دليل يشير إلى أن وفاته كانت لسبب آخر غير طبيعي".

وأتم: "خلال مسار التحقيق، لم يظهر أي دليل يشير إلى وجود أي مخالفة جنائية تتعلق بوفاته".

وكان هوغان بمثابة "الأسطورة الذي لا يُقهر" بالنسبة لعشاق المصارعة في "دبليو دبليو إي" (WWE)، على حد وصف موقع "غيف مي سبورت" (givemesport) البريطاني.

ورغم أنه كان يعاني من مشاكل صحية عديدة إلا أنه لم يتحدث عنها علنا قط، مفضلاً أن يتذكره الناس كبطل خارق يفوق الوصف وليس كرجل واهن يعيش في أزمة صحية مستمرة، وفق الموقع ذاته.