تذاكر بـ9 آلاف دولار واستنفار أمني.. نهائي السلة الأمريكي يسرق الأضواء من المونديال بحضور ترمب

تفرض الأجهزة الأمنية الأمريكية طوقا أمنيا مشددا وإجراءات صارمة في محيط ملعب "ماديسون سكوير غاردن" بقلب مانهاتن غدا الاثنين، تزامنا مع حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المواجهة الثالثة في سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) بين نيويورك نيكس وضيفه سان أنطونيو سبيرز.

وحث جهاز الخدمة السرية الأمريكي حاملي التذاكر على الوصول مبكرا بساعتين على الأقل إلى الملعب الشهير بلقب "أشهر صالة في العالم"، والذي يقع فوق "محطة بن" الأكثر ازدحاما بالركاب في الولايات المتحدة.

وأكد أنتوني جولييلمي، مدير الاتصالات في الجهاز، أن الحاضرين يجب أن يتوقعوا إغلاقا صارما للشوارع المحيطة بالملعب، مشيرا إلى تطبيق سياسة حظر دخول الحقائب بالكامل، وخضوع المشجعين لتفتيش دقيق يشابه إجراءات المطارات، في حين يتوقع استمرار حركة قطارات الأنفاق دون انقطاع.

تذاكر بـ9 آلاف دولار واستنفار أمني

وعلى الرغم من استعداد ملعب "ميتلايف" القريب لاستضافة أولى مبارياته الثماني في كأس العالم لكرة القدم 2026، فإن نهائي الـ NBA نجح في سحب البساط مؤقتا من البطولة العالمية؛ إذ اشتعلت حمى الأسعار لتبلغ قيمة أرخص تذكرة متاحة على منصات إعادة البيع مثل "ستب هب" نحو 9000 دولار.

ويأتي هذا الزخم بعدما خالف نيويورك نيكس التوقعات وتقدم بنتيجة 2-صفر في السلسلة (التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات) إثر تحقيقه فوزين متتاليين خارج أرضه، مستغلا تراجع مستوى النجم الفرنسي لسان أنطونيو سبيرز، فيكتور ويمبانياما.

ترامب والأضواء الرياضية

ودأب ترمب على استغلال المناسبات الرياضية الكبرى خلال ولايته الرئاسية الثانية؛ حيث بات أول رئيس في منصبه يحضر مباراة "السوبر بول" العام الماضي، تلاها حضور فعاليات بارزة مثل كأس رايدر للجولف، ونهائي كأس العالم للأندية.

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وتخشى الأجهزة الأمنية تكرار سيناريو سبتمبر/أيلول الماضي، عندما تسببت الإجراءات الأمنية المصاحبة لحضور ترمب نهائي أمريكا المفتوحة للتنس في ارتباك مروري كبير وحرمان الآلاف من حضور بداية المباراة.

اعتقالات وتحذيرات من الشغب

ولم يتذوق نيويورك نيكس طعم اللقب منذ عام 1973، وتعد هذه مشاركته الأولى في النهائي منذ 1999، مما فجر طاقة حماسية هائلة في المدينة؛ حيث احتشد نحو 6500 مشجع خارج الملعب خلال المباراة الثانية التي انتهت بفوز مثير للنيكس بنتيجة 105-104.

وشهدت تلك الاحتفالات مناوشات أدت إلى اعتقال شرطة نيويورك لـ 17 شخصا، من بينهم مشجع اعتدى بالضرب على ضابط شرطة.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس بلدية نيويورك الجديد، زهران ممداني، نداء للمشجعين بضرورة "الاحتفال بمسؤولية"، مؤكدا في بيان له:

"من حق سكان نيويورك الشعور بالحماس إزاء هذه المسيرة التاريخية، ونريد أن نحتفل معا، لكن لا مكان للعنف، ولن نتسامح مع أي اعتداءات تستهدف رجال الشرطة".

يُذكر أن ممداني، وهو مشجع متعصب للنيكس، أعلن عزمه حضور مواجهة الاثنين المرتقبة.