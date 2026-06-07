خطأ محرج يثير ذهول أبطال العالم.. ماذا حدث في ودية الأرجنتين وهندوراس؟

شهدت المراسم البروتوكولية للمباراة الدولية الودية بين الأرجنتين بطل العالم وهندوراس موقفا طريفا ومحرجا في الوقت ذاته.

وتغلب المنتخب الأرجنتيني في غياب نجمه الأول ليونيل ميسي على نظيره من هندوراس بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت فجر اليوم على ملعب كايل فيلد في مدينة كوليدج ستيشن بولاية تكساس الأمريكية، في إطار استعدادات التانغو للدفاع عن لقبه كبطل للنسخة الأخيرة من كأس العالم.

وقبل انطلاق المباراة، قام مسؤولو الملعب بتشغيل أغنية شهيرة عبر مكبرات الصوت، بدلا من السلام الوطني لمنتخب الأرجنتين.

ولم يخفِ اللاعبون دهشتهم من هذا الخطأ وظلوا بلا حراك والصدمة واضحة على وجوههم وفق ما ظهر في مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحظيت هذه الهفوة بانتشار كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بسبب القيمة الرمزية للأغنية التي عُزفت قبل المباراة، على حد تعبير صحيفة "دياريو أولي" (Diario Olé) الأرجنتينية.

وتُعد أغنية "بومبون أسيسينو" (Bombón Asesino) رمزا لجماهير نادي كولون دي سانتا في الأرجنتيني، وكانت واحدة من الأغاني التي قدمتها فرقة "لوس بالميراس" (Los Palmeras) في حفل افتتاح نهائي كأس سود أمريكانا عام 2019، ويومها خسر الفريق النهائي أمام إنديبندينتي ديل فالي بثلاثية نظيفة.

ولا يزال عرض فرقة "لوس بالميراس" الذي ألهب حماس المشجعين حينها، يتردد صداه حتى اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي كنموذج يحتذى به في حفلات افتتاح المباريات الكبرى مثل نهائيات بطولات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) وفق ما ذكرت شبكة "غي غلوبو" البرازيلية.

ورغم ذلك تؤكد الشبكة البرازيلية أن هذا العرض لا يصلح ليحل محل النشيد الوطني للأرجنتين قبل مباراة ودية. ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الأيسلندي فجر الأربعاء المقبل بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، في آخر مباراة له قبل خوض غمار منافسات كأس العالم عام 2026.

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وأوقعت القرعة المنتخب الأرجنتيني بطل العالم في المجموعة العاشرة مع منتخبين عربيين هما الجزائر والأردن إلى جانب النمسا.

مواعيد مباريات الأرجنتين في دور المجموعات بكأس العالم عام 2026 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة: