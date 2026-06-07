قبل صدام البرازيل.. إصابة مرعبة في دفاع المغرب تفتح أبواب التشكيلة لنجم الأهلي المصري

تلقى منتخب المغرب ضربة مقلقة قبل أيام من المباراة المرتقبة أمام البرازيل في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويلتقي المنتخبان، الأحد المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي اسكتلندا وهايتي.

وفي ختام استعداد أسود أطلس لهذه المواجهة المرتقبة، أصيب نصير مزراوي مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال المباراة الودية أمام النرويج، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد.

واضطر محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب لاستبدال مزراوي بعد مرور 28 دقيقة، ليشارك مكانه يوسف بلعمري لاعب الأهلي المصري.

واضطر وهبي لهذا التبديل أثناء تقدم المنتخب المغربي بهدف سجله إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد الإسباني بعد مرور ثماني دقائق من انطلاق الشوط الأول.

البرازيل من دون ظهيرها الوحيد

في المقابل، قرر المنتخب البرازيلي، حامل الرقم القياسي في الفوز بكأس العالم لكرة القدم خمس مرات، استدعاء إيدرسون لاعب وسط أتالانتا الإيطالي، ليحل محل زميله المصاب ويسلي، والذي خرج من قائمة الفريق.

وأوضح الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن مدافع روما، الظهير الأيمن المتخصص الوحيد ‌‌في قائمة المدرب كارلو أنشيلوتي المكونة من 26 لاعبا، تعرض للإصابة خلال المباراة الودية التي فازت فيها البرازيل (2-1) على مصر، أمس السبت في كليفلاند.

وبات يتعين على أنشيلوتي سد الفراغ ⁠⁠في الجهة اليمنى بالاعتماد ⁠⁠على المدافعين متعددي الاستخدامات دانيلو وإيبانيز، قبل المواجهة الافتتاحية في المجموعة الثالثة أمام المغرب، السبت المقبل.

وقال الاتحاد في ⁠⁠بيان: "كشفت فحوص الرنين المغناطيسي عن إصابة عضلية في الفخذ ⁠⁠الأيسر. نأسف لهذه الإصابة. ⁠⁠ويسلي لاعب يحظى بتقدير كبير داخل الفريق، وسيظل جزءا من هذه المجموعة التي تسعى للتتويج باللقب السادس".

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ومن المنتظر أن يلتحق إيدرسون (26 عاما) – الذي اقترب من الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي – بمعسكر منتخب البرازيل، غدا الاثنين، بعد أن خاض سابقا 3 مباريات دولية مع المنتخب، و41 مباراة في الموسم المنقضي مع فريق أتالانتا بيرغامو في مركز وسط الميدان الدفاعي.