صدمة أنشيلوتي.. إصابة عضلية تحرم البرازيل من ظهيرها الوحيد قبل انطلاق المونديال

قرر المنتخب البرازيلي، حامل الرقم القياسي في الفوز بكأس العالم لكرة القدم خمس مرات، استدعاء إيدرسون لاعب وسط أتالانتا الإيطالي، ليحل محل زميله المصاب ويسلي، والذي خرج من قائمة الفريق الذي يستعد لخوض منافسات مونديال 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وأوضح الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن مدافع روما، الظهير الأيمن المتخصص الوحيد ‌‌في قائمة المدرب كارلو أنشيلوتي المكونة من 26 لاعبا، تعرض للإصابة خلال المباراة الودية التي فازت فيها البرازيل (2-1) على مصر، أمس السبت في كليفلاند.

وبات يتعين على أنشيلوتي سد الفراغ ⁠⁠في الجهة اليمنى بالاعتماد ⁠⁠على المدافعين متعددي الاستخدامات دانيلو وإيبانيز، قبل المواجهة الافتتاحية في المجموعة الثالثة أمام المغرب، السبت المقبل.

وقال الاتحاد في ⁠⁠بيان: "كشفت فحوص الرنين المغناطيسي عن إصابة عضلية في الفخذ ⁠⁠الأيسر. نأسف لهذه الإصابة. ⁠⁠ويسلي لاعب يحظى بتقدير كبير داخل الفريق، وسيظل جزءا من هذه المجموعة التي تسعى للتتويج باللقب السادس".

ومن المنتظر أن يلتحق إيدرسون (26 عاما) – الذي اقترب من الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي – بمعسكر منتخب البرازيل، غدا الاثنين، بعد أن خاض سابقا 3 مباريات دولية مع المنتخب، و41 مباراة في الموسم المنقضي مع فريق أتالانتا بيرغامو في مركز وسط الميدان الدفاعي.

ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026 إلى جانب منتخبات المغرب واسكتلندا وهايتي.