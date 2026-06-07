سادت حالة من القلق البالغ في ملعب "نيتشر إنيرجي بارك" بعد تعرض النجم الدنماركي كريستيان إريكسن لعارض صحي مفاجئ خلال مواجهة منتخب بلاده أمام أوكرانيا.

وتوقفت المباراة التي كانت تشهد تقدم الدنمارك بهدفين مقابل هدف -سجلهما باتريك دورغو ويواكيم ماهلي، مقابل هدف لأوكرانيا عبر فيكتور تسيغانكوف- بعد أن شُوهد إريكسن (34 عاما)، لاعب توتنهام ومانشستر يونايتد السابق، وهو يضع يده على صدره قبل أن يسقط أرضا.

وسارعت الطواقم الطبية على الفور إلى أرضية الميدان لتقديم الإسعافات الأولية للاعب، وسط حالة من الترقب والحزن سادت بين اللاعبين والجماهير التي أطلقت هتافات داعمة للنجم الدنماركي. وقد أُنهيت المباراة رسميا عقب الحادثة، قبل أن يتم نقل إريكسن إلى المستشفى في حالة وعي، ترافقه زوجته سابرينا.

وأكد الاتحاد الدنماركي لكرة القدم في بيان رسمي أن "إريكسن واع وبحالة مستقرة بالنظر إلى الظروف".

وفي مشهد أعاد للأذهان ذكريات مؤلمة، جاء هذا العارض الصحي ليُحيي في ذاكرة الجماهير حادثة سقوط إريكسن الدرامية في يونيو/حزيران 2021، خلال مواجهة الدنمارك وفنلندا في بطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، حين أُصيب حينها بسكتة قلبية أوقفت العالم لحظتها، قبل أن ينجح في العودة للملاعب بعد تركيب جهاز مزيل للرجفان (ICD).

يُذكر أن إريكسن، الذي يمتلك مسيرة حافلة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع "السبيرز" و"الشياطين الحمر"، يُعد الركيزة الأساسية للمنتخب الدنماركي، ومصدر إلهام كروي للكثيرين بعد نجاحه في استئناف مسيرته الاحترافية رغم تحدياته الصحية السابقة.