نهائي ضد فرنسا.. زهران ممداني يتوقع تتويج المغرب بالمونديال

توقع زهران ممداني، أول عمدة مسلم لمدينة نيويورك، أن المنتخب المغربي سيواصل الطريق حتى النهاية ويرفع كأس العالم في هذه النسخة الحالية التي تستضيفها بشكل مشترك الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث لم يخفِ ممداني دعمه لأسود الأطلس مع اقتراب انطلاق المونديال خلال أيام قليلة فقط.

جاء ذلك في مقابلة أجراها ممداني مع صحيفة "ذا غارديان" (The Guardian)، حيث توقع مباراة نهائية تجمع بين المغرب وفرنسا، وكان توقعه النهائي هو تحقيق انتصار مغربي على "الديوك الفرنسية" لحصد اللقب العالمي.

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ووفقا لجدول توقعاته ومسار البطولة بالأدوار الإقصائية، يرى ممداني أن المغرب سيتصدر المجموعة الثالثة أمام البرازيل قبل التقدم عبر الأدوار التالية.

إذ يتوقع ممداني أن يهزم أسود الأطلس منتخب المكسيك في ربع النهائي، ثم يتغلبون على كولومبيا في نصف النهائي، وينتهي المطاف بهزيمتهم لفرنسا في النهائي.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها ممداني الدعم للفريق المغربي علنا؛ فخلال بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2025 التي استضافها المغرب، شوهد عمدة نيويورك في مطعم مغربي في نيويورك وهو يشاهد مباراة المغرب ضد جزر القمر، بينما كان يستمتع بالطعام المغربي والشاي بالنعناع.