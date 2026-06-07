خارج حسابات ديشامب.. كامافينغا يظهر في أمريكا ويخطف الأضواء!

رغم غيابه عن كأس العالم وخروجه من حسابات المدرب ديدييه ديشامب، فاجأ وسط ميدان نادي ريال مدريد إدواردو كامافينغا متابعيه والجماهير الفرنسية بظهوره في الولايات المتحدة الأمريكية أياما قبل وصول المنتخب الفرنسي لمدينة بوسطن.

وقد شارك كامافينغا عبر حسابه في منصات التواصل الاجتماعي صورة له على الأراضي الأمريكية، حيث اختار خلال عطلته الكروية أن يتلقى تكوينا خاصا في إحدى الجامعات شمال غرب مدينة بوسطن في الولايات المتحدة، على بعد بضعة كيلومترات من مكان إقامة معسكر المنتخب الفرنسي لكرة القدم الذي يستعد لخوض المونديال في الأيام القادمة.

وإلى جانب الصورة التي شاركها، علق كامافينغا ببعض الكلمات: "بعض الأيام المخصصة للتعلم، لقد كانوا منصتين وداعمين، أنا ممتن لهذه التجربة في جامعة هارفارد للأعمال".

وغاب لاعب ريال مدريد عن قائمة كأس العالم الذي سيدور في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعد أن كان صاحب الـ23 عاما وصيفا لكأس العالم في نسخة قطر 2022 مع منتخب بلاده.

وقد خاض متوسط ميدان النادي الملكي تكوينا خاصا في مجال الرياضة والترفيه بالجامعة الأمريكية، في الوقت الذي يستعد فيه زملاؤه في منتخب "الديكة" للالتحاق بمدينة بوسطن بعد خوض مباراتهم الودية الثانية أمام أيرلندا الشمالية يوم 8 يونيو/حزيران، قبل التحول إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض منافسات المونديال في المجموعة التاسعة التي تضم السنغال والعراق والنرويج.