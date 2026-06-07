تعديل اضطراري بتشكيلة العراق في كأس العالم وخطاب مؤثر ليحيى قبل رحيله (فيديو)

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، إجراء تعديل اضطراري على القائمة النهائية لمنتخب "أسود الرافدين" المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، باستدعاء اللاعب أحمد حسن مكنزي لتعويض غياب زميله أحمد يحيى الذي استبعد من القائمة بداعي الإصابة.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب العراقي على منصة "إكس" (تويتر سابقا) بيانا توضيحيا أكد فيه أن "الفحوصات الطبية أثبتت تعرض اللاعب أحمد يحيى لإصابة في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، مما يستدعي خضوعه لفترة راحة وبرنامج علاجي يمتد لـ4 أسابيع".

وأضاف البيان أنه "بناء على التقرير الطبي، قرر المدير الفني للمنتخب، جراهام أرنولد، توجيه الدعوة للاعب أحمد مكنزي وتسجيله رسميا في القائمة النهائية للمونديال بدلا من يحيى".

وفي سياق متصل، عاشت بعثة "أسود الرافدين" لحظات عاطفية قبيل مغادرة يحيى لمقر الإقامة في مدينة شيكاغو الأميركية، حيث نشر حساب المنتخب مقطعاً مصوراً يوثق وداع اللاعب لزملائه بخطاب مؤثر.

وجاءت هذه التطورات تزامنا مع وصول بعثة المنتخب العراقي صباح السبت إلى شيكاغو، لتدشين المرحلة الأخيرة من الاستعدادات قبل خوض غمار البطولة العالمية التي تنطلق منافساتها في 11 يونيو/حزيران الجاري، بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويعود المنتخب العراقي لتسجيل حضوره في نهائيات كأس العالم بعد غياب دام 40 عاما منذ مشاركته التاريخية الوحيدة في مونديال المكسيك 1986، حيث أوقعته القرعة في منافسات المجموعة التاسعة، ليصطدم بمنتخبات فرنسا، والسنغال، والنرويج.