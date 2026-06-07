بالفيديو.. هكذا ودع تبون المنتخب الجزائري قبل مغادرته للمشاركة في كأس العالم

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، منتخب بلاده قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

واستقبل تبون لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري، على مأدبة غداء، بحضور كبار المسؤولين في الدولة.

وسبق للرئيس تبون أن استقبل رفقاء القائد رياض محرز، الخريف الماضي عقب تأهلهم مباشرة إلى المونديال، الذي ينطلق، الخميس المقبل، بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتغادر بعثة المنتخب الجزائري البلاد، في وقت لاحق من مساء الأحد، باتجاه مدينة كانساس سيتي، مقر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، على متن طائرة خاصة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، خضع شكلها الخارجي لطلاء خاص غلبت عليه ألوان العلم الجزائري مرفوقا بالهتاف الشهير عند المشجعين (وان، تو، ثري، فيفا لالجيري/ 1، 2، 3 تحيا الجزائر).

أما ذيل الطائرة فزينته صورة حيوان الفنك، وهي التسمية الشهيرة الأخيرة لـ"محاربي الصحراء".

وتستهل الجزائر مشوارها في المونديال بملاقاة الأرجنتين حاملة اللقب، يوم 17 يونيو/حزيران الجاري، ثم الأردن بعدها بستة أيام، قبل مواجهة النمسا يوم 28 من الشهر ذاته، في ختام دور المجموعات.

وهذه المشاركة هي الخامسة للجزائر في المونديال بعد نسخ 1982 و1986 و2010 و2014.