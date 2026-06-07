بشروط صارمة.. برشلونة يشدد رقابته على لامين جمال في مونديال 2026

من قلب معسكر المنتخب الإسباني المشارك في نهائيات كأس العالم 2026، لا يكتفي نادي برشلونة بمتابعة نتائج "الماتادور" عن بعد، بل يرصد كل ما يدور وبشكل خاص تحركات نجمه الصاعد لامين جمال.

المهاجم الشاب الذي التحق ببعثة المنتخب في 30 مايو/أيار الماضي، لا يزال في مرحلة التعافي من إصابة في أوتار الركبة اليسرى، كان تعرّض لها في 22 أبريل/نيسان الماضي عقب تسجيله هدفاً من ركلة جزاء في مرمى سيلتا فيغو على ملعب "كامب نو".

"عين" برشلونة داخل معسكر "لاروخا"

ولضمان دقة التقارير الصحية، استعان النادي الكتالوني بخط تواصل مباشر وموثوق؛ إذ يعمل فرناندو غالان، أخصائي العلاج الطبيعي الخارجي في برشلونة، ضمن الطاقم الطبي للمنتخب الإسباني.

وبحسب صحيفة "آس" (AS) الإسبانية بات غالان هو المشرف المباشر على الحالة الصحية لجمال، متولياً المهمة خلفاً لبابلو ميرينو الذي أشرف على تأهيل اللاعب في مرافق تدريبات برشلونة. علماً أن الأول هو الطبيب نفسه الذي كان يتابع حالة اللاعب بدقة حتى قبل انضمامه للمنتخب، حيث كانا يجتمعان أسبوعيا كل يوم اثنين لتقييم مستجدات تعافيه.

الضوء الأخضر.. بشروط

وعلمت "آس" أن إدارة برشلونة منحت الضوء الأخضر لجمال للمشاركة في افتتاحية مشوار إسبانيا أمام الرأس الأخضر في 15 يونيو/حزيران الجاري، لكن وفق "بروتوكول احترازي" صارم.

ويؤمن مسؤولو "البلوغرانا" بأنه -إذا لم تحدث انتكاسات- ستكون فترة التعافي المحددة بـ 6 أسابيع قد اكتملت، مما يمنح اللاعب الضوء الأخضر طبيا. ومع ذلك، أوصى النادي بنهج حذر للغاية؛ إذ أشار التقرير إلى أن جمال لن يبدأ أساسيا، مع سيناريو متفائل يتمثل في مشاركته كبديل في الدقائق الـ 15 الأخيرة فقط.

خارطة طريق لدقائق اللعب

ووفقا للصحيفة، وضعت الطواقم الطبية خطة تدريجية لاستعادة جاهزية جمال، فإذا سارت الأمور دون تعقيدات، سيتم رفع وتيرة مشاركته تدريجيا، وقدرت دقائق مشاركة جمال في مباراة السعودية يوم 21 يونيو/حزيران بمدة قد تصل إلى ما بين 45 و60 دقيقة، على أن تكون العودة للتشكيلة الأساسية في مباراة أوروغواي يوم 27 يونيو/حزيران، ومن المتوقع أن يخوض المباراة كاملة.

شبكة مراقبة شاملة

ولا يقتصر اهتمام برشلونة على جمال وحده، بل يمتد ليشمل كافة لاعبي الفريق الدوليين المشاركين في المونديال. فقد فعّل النادي نظام مراقبة دقيق يتضمن اتصالات يومية وتقارير أسبوعية مفصلة حول الحالة البدنية والوضعية العامة لكل لاعب، لضمان عودتهم إلى النادي بأفضل جاهزية ممكنة بعد انتهاء العرس العالمي.