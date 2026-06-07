مكافأة التألق قبل المونديال.. الجزائر تحصن مدرب "محاربي الصحراء" بعقد جديد

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد، تمديد عقد المدير الفني للمنتخب الوطني، السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، ليمتد حتى 31 يوليو/تموز 2028، في خطوة تسبق انطلاق منافسات كأس العالم 2026 بأيام معدودة.

ويأتي قرار تجديد التعاقد، الذي أُعلن عبر الحساب الرسمي للمنتخب على منصة "إكس"، ليضفي مزيدا من الاستقرار الفني والنفسي على معسكر "محاربي الصحراء"، قبل تدشين مشوارهم المونديالي بمواجهة قوية أمام المنتخب الأرجنتيني يوم 17 يونيو/حزيران الجاري، ضمن منافسات المجموعة التي تضم أيضا منتخبي الأردن والنمسا.

مكافأة التألق قبل المونديال

وجاءت خطوة الاتحاد الجزائري تتويجاً لمسيرة حافلة بالنتائج الإيجابية منذ تسلم بيتكوفيتش الدفة الفنية في 29 فبراير/شباط 2024؛ إذ قاد المدرب السويسري النخبة الجزائرية في 28 مباراة، حقق خلالها 21 انتصارا، وتعادل في 4 مناسبات، بينما لم يتذوق طعم الخسارة سوى 3 مرات.

وتجلت البصمة الهجومية للمدرب بوضوح، حيث أمطر هجوم "الخضر" شباك المنافسين بـ 67 هدفا، في حين استقبلت شباكهم 22 هدفا فقط.

عودة الجزائر للواجهة المونديالية والقارية

ونجح بيتكوفيتش في إعادة المنتخب الجزائري إلى سكة الكبار، منهياً غياباً مؤلماً عن نهائيات كأس العالم في نسختي 2018 و2022. كما تمكن من كسر النحس القاري الذي لازم الفريق، وقاده لبلوغ الدور ربع النهائي في كأس أمم أفريقيا 2025، ليمحو بذلك خيبة الخروج المبكر من الدور الأول في نسختي 2021 و2023.

وقد انعكست هذه الطفرة الفنية بشكل مباشر على مكانة الجزائر في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث قفز "محاربو الصحراء" من المركز الـ 43 عالميا والسابع أفريقيا (إبان تسلم بيتكوفيتش المهمة)، ليحتلوا حالياً المركز الـ 28 عالميا والرابع على مستوى القارة السمراء.