السويحلي بطلا للدوري الليبي لأول مرة في تاريخه

في مباراة مشوقة إلى آخر اللحظات، حُسمت بركلات الترجيح، نجح نادي السويحلي الليبي في دخول قائمة المتوّجين بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، بعد انتصاره على نادي النصر في ملعب القاهرة، السبت.

وقد أسدل الستار على منافسات الدوري الليبي بنظامه الخاص الذي يعتمد على 36 فريقا، قبل أن يتأهل منهم 12 فريقا لمرحلة السداسي، والتي اكتملت بمباراة نهائية بين السويحلي والنصر.

وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم أفضلية نسبيّة لنادي السويحلي الذي لم ينجح في تحويل بعض الفرص إلى أهداف، عرفت العشرين دقيقة الأولى من الشوط الثاني حصول السويحلي على ضربة جزاء بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، حوّلها التونسي أيوب عيّاد إلى هدف التقدم في الدقيقة 65 من المباراة.

وفي آخر دقائق المباراة عدل النصر النتيجة بنفس الطريقة عن طريق اللاعب يحيى الزليطني.

والتجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم لقب الدوري الليبي الممتاز، حيث نجح السويحلي في تسجيل 4 ركلات مع ركلة وحيدة أضاعها العباسي، فيما أضاع النصر ركلتين عن طريق رزق وايتو، لينجح بذلك ممثل مدينة مصراتة في التتويج لأول مرة في تاريخه بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وسط فرحة عارمة من جماهير النادي التي انتظرت هذا اللقب لسنوات.

وسيخوض الفريق الموسم القادم منافسات دوري أبطال أفريقيا صحبة وصيفه النصر.