أثرياء مونديال 2026.. رونالدو يتربع على العرش وحضور عربي في القائمة

يصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، إلى مشاركته المونديالية السادسة وهو في مقدمة قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى أجرا في العالم.

ووصلت إيرادات رونالدو خلال الـ12 شهراً الماضية، إلى 295 مليون دولار وفق بيانات أصدرتها منصة "سبورتيكو" (sportico) الأمريكية، المتخصصة في تحليل الجوانب المالية، الصفقات، القيمة السوقية للأندية، وإإيرادات الرياضيين.

أثرياء مونديال 2026

وتعود هذه الإيرادات الهائلة بشكل كبير إلى عقده المذهل مع النصر السعودي، والذي يتقاضى بموجبه راتبا سنويا يصل إلى 200 مليون يورو (نحو 216 مليون دولار)، إلى جانب كونه أيقونة تجارية من خلال عقود الرعاية مع عدد من الشركات العالمية، وإنتاجه علامات تجارية خاصة به.

وفي آخر نشاطاته التجارية، استحوذ رونالدو مؤخرا على 25% من أسهم نادي ألميريا، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية في إسبانيا، كما استثمر أيضا في الفرع البرتغالي لقناة "كازي تي في" (CazéTV).

ويدخل رونالدو النسخة القادمة من كأس العالم وهو بعمر 41 عاماً وفي سجله 973 هدفاً في مسيرته الاحترافية ككل، على أمل أن يُتوج ذلك برفع الكأس ليمنح "مسيرته الرياضية المهيبة النهاية المثالية" على حد تعبير صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي المركز الثاني في قائمة اللاعبين الأعلى إيرادات في العالم، إذ بلغت إيراداته في الأشهر الـ12 الأخيرة مبلغ 140 مليون دولار.

ويسعى ميسي (38 عاماً) إلى رفع كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن قاد منتخب الأرجنتين للفوز به في النسخة الماضية التي أُقيمت في قطر عام 2022.

ميسي يلاحق رونالدو

أما اقتصاديا فقد استحوذ "البرغوث" على ملكية نادي كورنيلا المنافس في دوري الدرجة الخامسة الإسباني، إلى جانب امتلاكه لنادٍ في دوري الدرجة الثالثة الأوروغواياني رفقة صديقه المقرب وزميله في إنتر ميامي لويس سواريز وهو نادي "ديبورتيفو إل إس إم"، ونادٍ آخر في مسقط رأسه روزاريو يحمل اسم "ليونيس إف سي" (Leones FC)، فضلا عن راتبه من إنتر ميامي وعقود الرعاية والعلامات التجارية التي يملكها.

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وجاء النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد في المركز الثالث بإيرادات بلغت 100 مليون دولار، 70 مليوناً منها من أرباح رياضية أما الباقية فهي من النشاطات التجارية وفق الموقع الأمريكي ذاته.

ويملك مبابي 80% من أسهم نادي كاين من الدرجة الثالثة، إلى جانب عقود رعاية مع شركات كبرى أبرزها "نايكي" (Nike).

وأوجد لامين جمال موهبة برشلونة لنفسه مكانا في قائمة العشرة الأوائل، بإيرادات إجمالية بلغت 43 مليون دولار (نحو 37 مليون يورو).

وشهدت القائمة وجود نجمين عربيين هما المصري محمد صلاح الذي رحل عن ليفربول في نهاية الموسم الماضي 2025-2026، والجزائري رياض محرز لاعب الأهلي السعودي، بإيرادات سنوية تجاوزت حاجز الـ50 مليون دولار.

وإلى جانب رونالدو ومحرز ضمت القائمة أيضا لاعبا ثالثا ينشط في الدوري السعودي هو السنغالي ساديو ماني لاعب النصر.

أعلى نجوم مونديال 2026 دخلاً خلال الأشهر الـ12 الماضية: