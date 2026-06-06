بين 3 دول و400 وكالة أمنية.. استنفار أمني غير مسبوق لتأمين كأس العالم

مع اقتراب انطلاق كأس العالم عام 2026، كشف مسؤولون عن التخطيط الأمني أن الاستعدادات الجارية لتأمين أكبر نسخة في تاريخ البطولة غير مسبوقة.

وستشهد نسخة عام 2026 مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، مع إقامة 104 مباريات على مدار 39 يوما، ما يفرض تحديات تنظيمية وأمنية ضخمة على الدول المستضيفة.

وبحسب المسؤولين عن التخطيط الأمني، تشارك أكثر من 400 وكالة أمنية وجهة مختصة في خطة التأمين، بالتعاون مع السلطات الفيدرالية وشركات الأمن الخاصة، لتأمين الملاعب ومناطق المشجعين والفنادق ومقرات إقامة المنتخبات.

وقال أندرو جولياني، المدير التنفيذي لفريق العمل الخاص بكأس العالم عام 2026 في البيت الأبيض، إن حجم العملية يفوق كل ما تم التعامل معه سابقا، مؤكدا أن مختلف الأجهزة الأمنية في البلاد منخرطة في التحضيرات لضمان سلامة البطولة.

وتنطلق المنافسات يوم 11 يونيو/حزيران في مدينة مكسيكو سيتي، على أن تُقام مباريات البطولة في 16 مدينة موزعة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قبل أن يُحتضن النهائي يوم 19 يوليو/تموز على ملعب ميتلايف.