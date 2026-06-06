مباراة مصر ضد البرازيل.. الموعد والقنوات الناقلة

يلتقي منتخبا مصر والبرازيل في مواجهة ودية مرتقبة يستضيفها ملعب "هانتينغتون بانك فيلد"، الأحد المقبل، في إطار التحضيرات الختامية لكلا الفريقين قبل خوض غمار نهائيات كأس العالم 2026.

ويدخل المنتخب البرازيلي اللقاء قبيل تعزيز رقمه القياسي التاريخي، حيث يستعد لتسجيل مشاركته الثالثة والعشرين على التوالي كأكثر المنتخبات حضورا في تاريخ المونديال.

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وكانت قرعة المونديال أوقعت "السيليساو" في المجموعة الثالثة، التي تضم المغرب، وهايتي، واسكتلندا.

في المقابل، يخوض المنتخب المصري هذه المواجهة القوية بمعنويات مرتفعة وثقة بالغة، مستنداً إلى انتصاره الثمين في آخر ودياته التي حسمها بهدف نظيف على حساب المنتخب الروسي.

وتأتي هذه المباراة لتجهيز "الفراعنة" لمنافسات المجموعة السابعة في كأس العالم، التي أوقعتهم القرعة فيها برفقة منتخبات بلجيكا، ونيوزيلندا، وإيران.

موعد مباراة مصر ضد البرازيل

تقام مباراة مصر ضد البرازيل الأحد المقبل 7 يونيو/حزيران 2026 على ملعب "هانتينغتون بانك فيلد".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة صباحا (01:00) بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

القنوات الناقلة

تمتلك شبكة "أون سبورت" ON SPORT حقوق نقل مباراة البرازيل ومصر الودية، وتم تخصيص قناة ON Sport 1 لإذاعة اللقاء.

كما تمتلك شبكة قنوات أبوظبي الرياضية حقوق بث المباراة. وخصصت الشبكة قناة أبوظبي الرياضية 1 (AD SPORTS 1) لنقل اللقاء.

كما يمكن متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة لموقع الجزيرة نت.

هل ينجح الفراعنة في بلوغ أدوار متقدمة؟

يثق جزء كبير من جماهير الكرة المصرية بأن المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن قادر على تحقيق نتائج ملموسة في بطولة كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وزادت هذه الثقة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد إعلان قرعة البطولة، ووجود المنتخب المصري ضمن مجموعة قد يصبح التأهل عنها ممكنا جدا، مع المنافسين بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

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وإذا ما قورنت مجموعة المنتخب المصري بباقي أقرانه من المنتخبات العربية على الأقل، فإن كتيبة المدرب حسام حسن تمتلك فرصة معقولة للتنافس على التأهل لا سيما في بطولة تضم 48 منتخبا يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ12، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

ويدخل منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026 وسط آمال كبيرة باستعادة مكانته بين كبار المنتخبات العالمية، بعدما نجح في حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات، ليعود إلى أكبر مسرح كروي في العالم.

ويعد المنتخب المصري أحد أكثر المنتخبات الأفريقية نجاحا على مستوى القارة، بعدما توج بلقب كأس الأمم الأفريقية سبع مرات، لكنه لا يزال يبحث عن إنجاز استثنائي في كأس العالم. ورغم مشاركاته السابقة في نسخ 1934 و1990 و2018، فإن الفراعنة لم ينجحوا حتى الآن في تجاوز الدور الأول، وهو ما يجعل مونديال 2026 فرصة جديدة لكتابة تاريخ مختلف.