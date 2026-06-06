اتحاد الكرة المصري يضاعف مكافأة برونزية أمم أفريقيا لمنتخب الشباب

أقام الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، حفل تكريم لبعثة منتخب مصر تحت 17 عاما، وذلك عقب الحصول على الميدالية البرونزية في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في المغرب.

ونجح منتخب مصر تحت 17 عاما، بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للناشئين، كما حقق أول ميدالية مصرية في البطولة منذ 29 عاما، والثانية في تاريخ مشاركات المنتخب بكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما، بعد التتويج باللقب عام 1997 في بوتسوانا.

وأعلن أبو ريدة، خلال الحفل مضاعفة مكافآت الفوز بالميدالية البرونزية في كأس الأمم الأفريقية والتأهل لكأس العالم، للجهاز الفني ولاعبي منتخب الناشئين.

وشهد الحفل حضور أسر لاعبي منتخب مصر تحت 17 عاما، حيث اختتم بالتقاط الصور التذكارية للجهاز الفني واللاعبين وأسرهم مع مسؤولي الاتحاد، احتفالا بالإنجاز القاري.

وكان منتخب مصر قد تألق في نهائيات النسخة السادسة عشرة لكأس أفريقيا التي احتضنتها المغرب خلال الفترة ما بين 13 مايو/أيار الماضي و2 يونيو/حزيران الجاري، وحجز مقعده في المونديال بعد حلوله ثانيا في المجموعة الأولى بعد الفوز على تونس (2-1) والتعادل مع إثيوبيا (0-0) والخسارة أمام منتخب المغرب (1-2).

وواصل "الفراعنة" الصغار مسيرتهم الرائعة في البطولة وأطاحوا بالمنتخب الإيفواري من ربع النهائي بفوز عريض (4-1) قبل أن تخذلهم ركلات الترجيح في نصف النهائي أمام منتخب تنزانيا.

وأنهى المنتخب المصري مشواره بشكل مثالي بعدما تفوق على منتخب المغرب صاحب الأرض وحامل اللقب (2-0) في مباراة المركز الثالث.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17 عاما، الذي يقوده حسين عبد اللطيف، كلا من: عبد الستار صبري مدربا عاما، كريم أيمن مدربا مساعدا، أمير عبد الحميد مدرب حراس المرمى، علاء عبد العزيز مدير إدارة المنتخبات، شادي الشريف مديرا إداريا، شادي الجيلاني محلل أداء، محمد عز معدا بدنيا، عمرو طه رئيس الجهاز الطبي، محمد الششتاوي أخصائي علاج طبيعي، أحمد ممدوح أخصائي تدليك، وجيه حسن عامل مهمات وأحمد درويش منسقا إعلاميا.

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بينما ضمت قائمة لاعبي منتخب مصر تحت 17 عاما في كأس الأمم الأفريقية كلا من: مالك عمرو عبد الخالق، محمد عبيد عاطف، عبد العزيز محمود عبد العزيز، محمد السيد محمد، عادل علاء محمد، آدم يوسف، عبد الله عمرو محمد، ياسين تامر أبو القاسم، أمير حسن، عمر فودة، سيف المهدي، محمد نور، سيف كريم، عمر عبد الرحيم، براء محمود جلال، أحمد صفوت، أحمد بشير السيد، دانيال تامر وهبي، محمد جمال محمد، زياد سعودي بكر، يحيى رياض، يوسف عثمان، عبد العزيز خالد شعبان، خالد مختار، أدهم حسيب وأمير أبو العز.