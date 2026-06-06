مباراة المغرب ضد النرويج.. الموعد والقنوات الناقلة

ينهي المنتخب المغربي الأول لكرة القدم سلسلة استعداداته الختامية لنهائيات كأس العالم 2026، حين يلتقي نظيره النرويجي في آخر مبارياته الودية الإعدادية قبل بدء المعترك العالمي.

من المقرر أن تُقام هذه المواجهة المرتقبة مساء الأحد المقبل، الموافق 7 يونيو/حزيران الجاري، ويحتضنها ملعب "سبورتس إليستريتد" بمدينة هاريسون بولاية نيوجيرسي الأمريكية، لتشكل المحطة التحضيرية النهائية لكلا المنتخبين قبل الدخول في منافسات المونديال.

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وتأتي هذه المباراة لتضع اللمسات الأخيرة للمنتخبين؛ إذ أوقعت قرعة المونديال المنتخب الإسكندنافي في المجموعة التاسعة التي تضم منتخبات العراق، والسنغال، وفرنسا.

في المقابل، يتأهب "أسود الأطلس" لخوض منافسات كأس العالم من بوابة المجموعة الثالثة، التي يتنافس فيها المنتخب المغربي جنبا إلى جنب مع البرازيل، وإسكتلندا، وهايتي.

موعد مباراة المغرب ضد النرويج

تقام مباراة المغرب ضد النرويج، الأحد المقبل 7 يونيو/حزيران على ملعب "سبورتس إليستريتد" بمدينة هاريسون التابعة لولاية نيوجيرسي الأمريكية.

ومن المقرر أن تطلق صافرة البداية في مدن وعواصم بلاد المغرب العربي في تمام الساعة الثامنة مساء بحسب توقيتها المحلي (السابعة مساء بتوقيت غرينتش)، العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد النرويج

بإمكان الجماهير متابعة البث المباشر للمباراة عبر منصة ليكيب لايف فوت (L’Équipe Live Foot) الرقمية، كما ستتولى القناتان الحكوميتان المغربيتان، الرياضية (Arryadia TV) والأولى (Al Aoula)، نقل أحداث اللقاء مباشرة عبر شاشاتهما.

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.