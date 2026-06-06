أزمة التأشيرات.. غموض يحيط بالقائمة الإيرانية المتوجهة للمونديال

حصل لاعبو المنتخب الإيراني على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم 2026 في كرة القدم، وفق ما أكده السفير الأمريكي في تركيا توم براك في رسالة عبر منصة "إكس" الجمعة.

وقال براك، تعليقا على تقرير أفاد بمنح لاعبي المنتخب الإيراني تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة: "أشعر بالفخر بالعمل الذي أنجزه فريقنا المتميز في السفارة الأمريكية في أنقرة لمعالجة طلبات تأشيرات المنتخب الإيراني لكرة القدم في طريقه للمشاركة في كأس العالم بالولايات المتحدة".

وتابع "الرياضة تتجاوز الحدود، ونتطلع إلى الترحيب بالرياضيين والمشجعين من مختلف أنحاء العالم".

رواية أمريكية متضاربة

وتزمت تصريحات توم براك مع ما أكده مسؤولون أمريكيون، مساء الجمعة، بمنح أعضاء المنتخب الإيراني المشارك في كأس العالم تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، ما يمهد الطريق أمام الفريق للانتقال من معسكره التدريبي في تيخوانا بالمكسيك إلى الأراضي الأمريكية، استعدادا لخوض أول مباراتين له قرب لوس أنجليس خلال الشهر الجاري.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن جميع لاعبي المنتخب الإيراني حصلوا على الموافقة للحصول على التأشيرات، وإن إجراءات تسليمها كانت جارية. فيما أوضح مسؤول ثان أن التأشيرات صدرت للاعبين والمدربين وأفراد الطاقم الطبي وبعض أعضاء الجهاز الإداري المساعد.

وأضاف المسؤول الثاني أنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كان قد تم رفض طلبات تأشيرة لبعض المتقدمين الإيرانيين. بينما أشار مسؤول ثالث إلى أن الرياضيين و"أفراد الطاقم الضروريين" حصلوا على التأشيرات، لكنه أوحى بأن بعض الأشخاص المرتبطين بالفريق رفضت طلباتهم بسبب تقديمها "بذرائع غير صحيحة".

وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لعدم حصولهم على تصريح للتعليق العلني بشأن ملف التأشيرات.

توضيحات إيرانية بشأن التأشيرات

من جهة أخرى ،ذكرت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء الإيرانية إنه في حين منحت الولايات المتحدة تأشيرات دخول لجميع لاعبي المنتخب الإيراني لكرة القدم، إلا أن بعض مرافقي الفريق وأعضائه لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

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وبحسب وكالة تسنيم، لم تصدر الولايات المتحدة تأشيرات دخول لأفراد من بينهم مدير الفريق مهدي محمد نبي، والأمين العام لاتحاد كرة القدم هدايت مومبيني، والمدير التنفيذي للمنتخب الوطني مهدي خراتي، ومدير الإعلام للمنتخب الوطني محسن معتمدكيا، والعضو الإعلامي للمنتخب الوطني سياماك قليتشخاني، وأحد محللي المنتخب الوطني، وممثلون عن وزارة الخارجية وجهاز الأمن واللجنة الدولية.

وكان المنتخب الإيراني قد استعد لكأس العالم عبر معسكر تدريبي في أنطاليا التركية قبل التوجه إلى تيخوانا، كما أعلن الفريق أنه حصل بالفعل على التأشيرات المكسيكية من سفارة المكسيك في أنقرة.

ومن المقرر أن يغادر المنتخب الإيراني السبت من تركيا إلى إسبانيا قبل التوجه إلى مقر إقامته المونديالي في المكسيك، رغم أنه سيخوض مبارياته الثلاث في الدور الأول من كأس العالم في الولايات المتحدة. وتستلزم هذه التنقلات الجوية حيازة جوازات السفر.

ويخوض منتخب إيران مباراته الأولى في 15 يونيو/حزيران أمام نيوزيلندا في لوس أنجليس التي تحتضن مباراته الثانية أيضا ضد بلجيكا في 21 منه، قبل لقاء مصر في 27 منه في سياتل ضمن منافسات المجموعة السابعة.