ليس نقص المواهب.. أسطورة إنجلترا يكشف ما يفصل الأسود الثلاثة عن كأس العالم

رغم اعترافه بوفرة المواهب في صفوف منتخب إنجلترا، لا يرى آلان شيرر، القائد السابق للأسود الثلاثة، أن الطريق إلى لقب كأس العالم 2026 مفروشا بالورود. فبرأيه، يمتلك المنتخب الإنجليزي القدرة على مجاراة كبار اللعبة لكنه لا يتوقع فوزهم باللقب، حيث سيجد نفسه أمام اختبارات أكثر تعقيدا كلما تقدم في البطولة، وقال إن العوامل البارزة يجب أن تتوافر لمواجهة تحد جاد.

وقال شيرر، الذي قاد إنجلترا في كأس العالم 1998، للصحفيين "أعتقد أنه مع المواهب التي نملكها، النجاح في رأيي هو الفوز باللقب. لكن عندما تفكر في من ستواجه، مثل إسبانيا أو فرنسا أو البرازيل أو الأرجنتين وربما البرتغال، فإنني أرى أنه كلما تتقدم في البطولة، ستجد منتخبات أفضل من إنجلترا".

كين والدفاع.. مفتاح الحلم الإنجليزي

وأوضح أن آمال إنجلترا ستعتمد على قوة الدفاع ومستوى القائد هاري كين.

وقال عن مهاجم بايرن ميونخ، الذي تصدر قائمة هدافي الدوري الألماني للموسم الثالث على التوالي برصيد 36 هدفا، "إذا دافعنا بشكل جيد للغاية وتمكن هاري من تقديم ما اعتاد عليه، فستكون لدينا فرصة حقيقية للفوز باللقب. إذا أردنا الذهاب بعيدا، فيجب أن يكون هاري في قمة مستواه".

وقال في إشارة إلى زيادة الوعي بسلامة اللاعبين بما في ذلك فترات الاستراحة لشرب الماء وزيادة عدد اللاعبين في المنتخبات المشاركة وعدد التبديلات "عندما تعود بالذاكرة إلى (كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة)، كنت ترى اللاعبين يعانون من شدة الحرارة.

"لا أتوقع أن يلعب هاري كين كل دقيقة في كل مباراة. إذا كانت إنجلترا تفوز بأريحية، فلا أعتقد أن مدربنا سيهتم بتسجيل هاري 3 أهداف بل سيخرجه من الملعب ويحاول الحفاظ عليه للمباراة التالية".

توخيل تحت الاختبار

كما حث شيرر على التحلي بالصبر مع المدرب توماس توخيل، قائلا إنه يجب السماح له بتشكيل الفريق بطريقته الخاصة واتخاذ قرارات مهمة، حتى إذا لم تحظ بتأييد الجماهير.

إعلان

وأضاف شيرر "ربما استبعد بعضا من بين أفضل اللاعبين، لكن من حيث انسجام الفريق شعر أنه من الأفضل الاعتماد على اللاعبين الذين اختارهم. يجب السماح له بالقيام بذلك".

وأشار إلى الجدل الذي دار حول استبعاد بول غاسكوين من تشكيلة عام 1998 كمثال على كيفية هيمنة مناقشات التشكيلة على فترة الإعداد مع التأكيد أن الأداء في الملعب يظل الأهم.

وستكون إدارة الفريق أمرا حاسما أيضا، خاصة في ظل التوقعات بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

وفي رده على سؤال بشأن تأثير موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، قال شيرر "ربما لا يساعد ذلك"، واستشهد بعدد المباريات وقوتها فضلا عن الاختلافات المناخية في كأس العالم.

ومع ذلك، أضاف أن خبرة إنجلترا الأخيرة في الوصول للمراحل المتقدمة في البطولات الكبرى، بما في ذلك احتلال المركز الثاني خلف إسبانيا بطلة أوروبا 2024، قد تكون مفيدة.

ورغم اعترافه بأن ضغط المباريات وكثافتها في إنجلترا قد يترك أثرا على جاهزية اللاعبين، فإنه شدد على أن قوة الدوري الإنجليزي وتأثيره العالمي سيبقيانه حاضرا بقوة في البطولة. وقال "نحن محظوظون لأن لدينا أفضل دوري في العالم هنا وهو الدوري الإنجليزي الممتاز".