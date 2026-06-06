سكالوني يكشف موقفه من مشاركة ميسي في وديات الأرجنتين

قطع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خطوة جديدة في طريق تعافيه، وقد يشارك لبضع دقائق في المباريات الودية المقبلة استعدادا لكأس العالم لكرة القدم، بحسب ما قال مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني الجمعة.

وقال سكالوني (48 عاما): "ليو بحالة جيدة، وقد تدرّب جزئيا مع المجموعة، ولم يعد يتدرّب منفردا بالكامل".

وأضاف: "من الممكن أن يلعب لبضع دقائق في المباريات الودية. سنرى إن كان ذلك في مباراة الغد أو التي تليها. هو أفضل بكثير، وهذا يطمئننا".

ويواجه منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم، منتخب هندوراس في كولدج ستيشن بولاية تكساس السبت، ثم آيسلندا الثلاثاء في أوبورن بولاية ألاباما.

ويواجه الجهاز الطبي للمنتخب الأرجنتيني تحديا كبيرا، في مقدمته نجمه ميسي، الذي تعرّض لإصابة في وتر أخيل الأيسر خلال المباراة الأخيرة لإنتر ميامي.

وبسبب تأثره بالإصابة، لم يكن من المقرر في البداية أن يشارك المهاجم البالغ 38 عاما أمام هندوراس.

وفي خط الدفاع، يواصل الظهيران الأيمنان ناهويل مولينا وغونسالو مونتييل التعافي من تمزقات عضلية، فاستدعى الجهاز الفني أغوستين غياي ونيكولاس كابالدو لتعويضهما في هاتين المباراتين الوديتين.

كما أكد سكالوني أن الحارس خوان موسو (أتلتيكو مدريد) سيكون أساسيا أمام هندوراس، في ظل إصابة الحارس الأول إيميليانو مارتينيس (أستون فيلا الإنجليزي) بكسر في إصبع البنصر في يده اليمنى خلال الإحماء قبل نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) أمام فرايبورغ الألماني.

وقرر الجهاز الطبي إراحة مارتينيس في هاتين المباراتين الوديتين، على أن يكون متاحا لمباراة الأرجنتين الأولى في مونديال 2026 أمام الجزائر في 16 يونيو/حزيران في كانساس سيتي.