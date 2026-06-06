بترسانة هجومية مرعبة.. فرنسا تسعى لتحقيق المجد في كأس العالم 2026

تُعد فرنسا من أبرز المرشحين للظفر بلقب كأس العالم 2026 في كرة القدم، مدفوعة بثلاثي هجومي استثنائي (مبابي-ديمبيلي-أوليسي) قد يمنح ديدييه ديشان نهاية أسطورية لمسيرته، إذ سيُسدل الستار في أمريكا على 14 عامًا زاخرة على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الأزرق.

ديشان يراهن على مبابي وديمبيلي وأوليسي

وفي سابع وآخر بطولة له بصفته مدربًا لـ"الزرق"، سيكون ديشان عازمًا بلا شك على محو خيبة الأمل القاسية في نسخة 2022 في قطر، بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام أرجنتين ليونيل ميسي في ختام نهائي دخل سجلات التاريخ (3-3 بعد التمديد، 2-4 بركلات الترجيح).

وسيكون في وسع ديشان التعويل على الخزان الهائل لكرة القدم الفرنسية التي باتت مرجعًا منذ نحو 30 عامًا.

ومع أربع مباريات نهائية في النسخ السبع الأخيرة من كأس العالم، بينها لقبان في عامي 1998 و2018، تُعد فرنسا من أكثر المنتخبات المنتظرة، كما أن الترسانة الهجومية التي ستدفع تزيد من مخاوف منافسيها المحتملين.

وبعد عامين على كأس أوروبا 2024 الباهت من حيث اللعب والإبداع، رغم بلوغ نصف النهائي (أربعة أهداف في ست مباريات، بينها ركلة جزاء وهدفان عكسيان)، اختار ديشان نقل مركز الثقل لدى "الزرق" نحو الهجوم، مستفيدا من بروز ميكايل أوليسي والبُعد الجديد الذي اكتسبه عثمان ديمبيلي، الحائز على الكرة الذهبية لعام 2025، والمتوّج مرتين بلقب دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان.

غياب إيكيتيكي للإصابة

ورغم أن غياب مهاجم ليفربول الإنجليزي هوغو إيكيتيكي، المصاب بقطع خطير في وتر أخيل، يحرم المدرب من عنصر مهم، فإنه يملك كل المقومات لمحو الانطباع السلبي لعام 2024، مع الأمل أيضا في التعويل على كيليان مبابي بروح انتقامية بعد موسم بلا ألقاب مع ريال مدريد.

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سيكون مبابي مدفوعًا بروح استعادة الأمجاد عند عودته إلى مسابقته المفضلة، تلك التي عرّفته إلى العالم منذ عام 2018. ولا سيما أن موسم 2026 كان شاقًا جماعيًا على صعيد الأندية، إلا أنه حافظ على فعاليته المرعبة، منهيًا الموسم هدافًا للدوري الإسباني للمرة الثانية تواليًا برصيد 25 هدفًا.

ومع تجاوز مشاكله البدنية (الركبة والفخذ)، فإن صاحب الثلاثية التاريخية في نهائي 2022 سيحمل رغبة أكيدة في التعويض.

ويدرك ديشان والمنتخب الفرنسي أنه من دون مبابي في قمة عطائه، سيكون من الصعب المنافسة على اللقب.

وقال زميله في ريال مدريد لاعب الوسط أوريليان تشواميني "لديه هذه القدرة على الارتقاء بالجميع، وهو من يمنحنا المثال".

وتحتل فرنسا صدارة تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا)، وقدمت عروضا لافتة في مارس/آذار الماضي خلال جولة أمريكية تُوّجت بانتصارين على البرازيل (2-1) وكولومبيا (3-1).

وعند انطلاق التحضيرات لكأس العالم في المركز الوطني لكرة القدم في كليرفونتين، الأسبوع الماضي، قال ديشان: "يروننا منذ الآن في 19 يوليو/تموز (يوم النهائي)، وهذا لا يروق لي كثيرا، بل لا يروق لي إطلاقا. أن نكون من بين أفضل المنتخبات، نعم، لكنني أعرف جيدا أن هناك مراحل مهمة قبل التفكير في كل ذلك".