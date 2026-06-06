تقبيل المصحف وألعاب نارية.. كواليس وداع إيران وباراغواي نحو المونديال

نشر الاتحاد الإيراني لكرة القدم، السبت، مشاهد من كواليس مغادرة المنتخب الإيراني مدينة أنطاليا التركية، حيث خاض معسكرا إعداديا قبل التوجه إلى المكسيك استعدادا لخوض منافسات كأس العالم عام 2026.

وأظهرت اللقطات تجهيز حقائب اللاعبين وأفراد البعثة داخل مقر إقامة المنتخب، إلى جانب الاستعدادات الأخيرة قبل مغادرة المعسكر، وسط أجواء من الحماس والترقب لانطلاق البطولة.

كما وثقت مشاهد أخرى التقاط لاعبي المنتخب الإيراني الصورة الرسمية الخاصة بالمشاركة في كأس العالم، حيث ظهر اللاعبون بملابس رسمية قبل السفر إلى المكسيك.

ويخوض منتخب إيران منافسات البطولة ضمن المجموعة السابعة (جي)، إلى جانب منتخبات بلجيكا ومصر ونيوزيلندا. ومن المقرر أن يستهل مشواره بمواجهة نيوزيلندا يوم 15 يونيو/حزيران، قبل أن يواجه بلجيكا ثم مصر في دور المجموعات.

باراغواي تختتم التحضيرات بدعم جماهيري لافت

شهدت المباراة الودية الأخيرة لمنتخب باراغواي أمام نيكاراغوا، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في بطولة كأس العالم عام 2026، أجواء احتفالية مميزة تخللتها عروض بالألعاب النارية وحضور جماهيري كبير، وانتهت بفوز المنتخب الباراغوياني برباعية نظيفة.

واحتفى حساب منتخب باراغواي على منصة "إكس" بالجماهير التي ملأت مدرجات ملعب ديفينسوريس ديل تشاكو خلال المباراة الودية، قائلا: "هذه هي القوة التي ترافقك".

وتلعب باراغواي ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات الولايات المتحدة وتركيا وأستراليا، حيث تستهل مشوارها في البطولة بمواجهة المنتخب الأمريكي على ملعب صوفي في لوس أنجلوس.

وتعود باراغواي إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة عام 2010، لتضع حدا لغياب دام 16 عاما، بعدما حجزت مقعدها في مونديال عام 2026 تحت قيادة المدرب الأرجنتيني غوستافو ألفارو.