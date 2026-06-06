العب وغادر فورا.. قيود لوجستية غير مسبوقة تواجه إيران في المونديال

أعلن السفير الإيراني في المكسيك، أبو الفضل بسنديده، أن منتخب بلاده لكرة القدم سيلتزم ببرنامج زمني صارم خلال مشاركته في دور المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم 2026، التي تنطلق فعالياتها يوم الخميس المقبل.

وأوضح السفير في تصريحات للصحفيين أن البعثة الإيرانية ملزمة بدخول الأراضي الأمريكية والمغادرة منها في اليوم نفسه لإقامة كل من مبارياتها الثلاث المقررة في الولايات المتحدة، مشيرا إلى الترتيبات اللوجستية التي فرضتها الظروف الراهنة.

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وعلى خلفية التوترات السياسية القائمة، تقرر نقل مقر إقامة المنتخب الإيراني من مدينة توكسون بولاية أريزونا الأمريكية إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، لتكون قاعدة انطلاق البعثة ذهابا وإيابا خلال أيام المباريات.

وفي تعليقه على هذه الإجراءات، أكد السفير بسنديده: "لقد تم إبلاغنا بوضوح؛ يمكننا الدخول في الصباح، ولكن يتوجب علينا المغادرة في اليوم نفسه".

وتأتي هذه الترتيبات الاستثنائية ضمن سياق الإجراءات التنظيمية والسياسية التي تفرضها استضافة البطولة في ظل تعقيدات العلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن.