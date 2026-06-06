رياضة|كأس العالم 2026

العب وغادر فورا.. قيود لوجستية غير مسبوقة تواجه إيران في المونديال

حفظ

بعثة منتخب إيران لكرة القدم المشاركة في كأس العالم 2026
بعثة منتخب إيران لكرة القدم المشاركة في كأس العالم 2026 (الفرنسية)
Published On 6/6/2026

أعلن السفير الإيراني في المكسيك، أبو الفضل بسنديده، أن منتخب بلاده لكرة القدم سيلتزم ببرنامج زمني صارم خلال مشاركته في دور المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم 2026، التي تنطلق فعالياتها يوم الخميس المقبل.

وأوضح السفير في تصريحات للصحفيين أن البعثة الإيرانية ملزمة بدخول الأراضي الأمريكية والمغادرة منها في اليوم نفسه لإقامة كل من مبارياتها الثلاث المقررة في الولايات المتحدة، مشيرا إلى الترتيبات اللوجستية التي فرضتها الظروف الراهنة.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وعلى خلفية التوترات السياسية القائمة، تقرر نقل مقر إقامة المنتخب الإيراني من مدينة توكسون بولاية أريزونا الأمريكية إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، لتكون قاعدة انطلاق البعثة ذهابا وإيابا خلال أيام المباريات.

وفي تعليقه على هذه الإجراءات، أكد السفير بسنديده: "لقد تم إبلاغنا بوضوح؛ يمكننا الدخول في الصباح، ولكن يتوجب علينا المغادرة في اليوم نفسه".

وتأتي هذه الترتيبات الاستثنائية ضمن سياق الإجراءات التنظيمية والسياسية التي تفرضها استضافة البطولة في ظل تعقيدات العلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن.

المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان