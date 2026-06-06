بعد موجة استياء.. فيفا يعدل قواعد زجاجات المياه بالمونديال

ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه سيسمح للمشجعين بإدخال قنينة مياه واحدة "بلاستيكية ومرنة" للاستعمال الواحد إلى ملاعب كأس العالم، بعد أن أثار حظره للقناني القابلة لإعادة التعبئة موجة استياء.

وقال مدير العمليات في كأس العالم هايمو شيرغي، في مقطع فيديو نُشر على حساب فيفا على منصة "إكس": "سيُسمح لجميع المشجعين بإدخال قنينة مياه بلاستيكية مرنة واحدة، سعة 20 أونصة (590 مل)، ومغلقة من المصنع، إلى أي مباراة من مباريات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا".

وجاء الإعلان، الذي وصفه فيفا بأنه "توضيح" لسياسة قناني المياه، بعد يومين من إعلان الاتحاد الدولي عدم السماح بإدخال قناني المياه القابلة لإعادة التعبئة.

وكان ذلك تعديلا على مدونة قواعد السلوك الرسمية للملاعب، من شأنه أن يجبر المشجعين العطشى على شراء المياه المعبأة داخل الملاعب.

وبرر فيفا هذا الإجراء بدواع أمنية، قائلا إنه يهدف إلى "منع المخاطر والإصابات التي قد تطال اللاعبين والحضور".

وأضاف فيفا في بيان تلقته وكالة الصحافة الفرنسية: "القناني من خارج الملاعب محظورة أصلا في عدد من هذه المنشآت لأسباب تتعلق بالسلامة، ويُطبق فيفا هذا الاعتبار على جميع ملاعب البطولة"، مؤكدا أن هذه المخاوف لا تزال قائمة.

وأوضح شيرغي أن "المشجعين لن يُسمح لهم بإدخال زجاجات مياه صلبة قابلة لإعادة الاستخدام لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن"، عارضا أمثلة على الزجاجات المسموح بها وتلك المحظورة.

وكان خبراء الأرصاد قد حذروا من أن المشجعين قد يواجهون مخاطر صحية ناجمة عن الحرارة الشديدة في الملاعب المفتوحة خلال كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بشكل مشترك.

وقدّر تقرير نشرته مجموعة "وورلد ويذر أتريبيوشن" (World Weather Attribution) البحثية الشهر الماضي أن 26 مباراة من أصل 104 في كأس العالم يُرجح أن تُقام في ظروف تتجاوز فيها درجة حرارة البصيلة الرطبة العالمية 26 درجة مئوية.

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وتُعد درجة حرارة البصيلة الرطبة العالمية مقياسا للإجهاد الحراري الذي يتعرض له جسم الإنسان، إذ تجمع بين الحرارة والرطوبة والرياح وأشعة الشمس.

وخلال كأس العالم للأندية التي نظمها فيفا العام الماضي في الولايات المتحدة، حيث اشتكى المشجعون من درجات حرارة خانقة، مُنع الجمهور أيضا من إدخال زجاجات المياه إلى الملاعب.

وأشار فيفا إلى أن محطات الرذاذ والمراوح ونقاط توزيع المياه وخيام التبريد ستكون متوافرة ضمن "نطاق الملعب".

وأوضح الاتحاد الدولي أن المياه المعبأة التي تُباع داخل الملاعب ستكون بأسعار "تتوافق مع الأسعار المعتمدة في الفعاليات الأخرى التي تُقام في كل ملعب".