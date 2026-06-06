ضربة موجعة تربك حسابات الأرجنتين قبل أيام من انطلاق المونديال

ضربة موجعة تلقاها منتخب الأرجنتين، في معسكره التدريبي في كانساس سيتي، ستجبر المدير الفني ليونيل سكالوني مضطرّا إلى إجراء تغيير في القائمة النهائية للفريق لمونديال 2026، وذلك بعد الإصابة التي تعرّض لها المدافع ليوناردو باليردي والتي ستمنعه من المشاركة في البطولة.

وبعد ساعات من الشكّ في خطورة الإصابة، تأكد اليوم السبت رسميّا غياب مدافع اولمبيك مارسيليا عن كأس العالم، بعد أن كشفت الفحوصات الأخيرة عن تعرضه لتمزّق عضلي، سيفرض عليه مغادرة معسكر المنتخب، وبالتالي الغياب عن المونديال.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم السبت، فإن "باليردي" قد أصيب خلال تمارين فريقه استعدادا لمواجهة الهندوراس الوديّة التي من المقرر أن تدور فجر هذا الأحد. كما أوضحت أن سكالوني سيحسم قراره خلال الساعات القادمة في خصوص اللاعب المعوّض والذي سيكون من ضمن الـ55 لاعبا الذين اختارهم المدرب في قائمته الأوليّة.

وأعلن المنتخب الأرجنتيني عبر بلاغ له في منصات التواصل الاجتماعي عدم قدرة "باليردي" على خوض المسابقة، بعد ثبوت إصابته عضليا في رجله اليمنى.

وذكرت "ماركا" بأن سكالوني سيكون مجبرا على البحث عن بديل، حيث تتجه الأنظار أوليّا إلى "ماركوس سينسي"، مدافع نادي بورنموث الإنجليزي، والذي تعالت الأصوات المطالبة بضمه للمنتخب مؤخرا بعد تقديمه لموسم مميز مع ناديه.

وتضم قائمة الـ55 لاعبا، مدافعين آخرين على غرار،نيكولاس كابالادو، لاعب هامبورج الألماني، ولوكاس مارتينيز كوارتا مدافع ريفربليت وكيفين ماك أليستر لاعب يونيون سانت جيلواز البلجيكي وزيد روميرومدافع كلوب بروج البلجيكي وجيرمان بيزيلا من ريفر بليت ولاوتارو دي لولو مدافع بوكا جونيور الارجنتيني.

وكان "باليردي" (27 عاما) ينتظر المشاركة في أول مونديال في مسيرته مع منتخب الأرجنتين، لكن الإصابة، ستجعله ينتظر سنوات إضافية لتحقيق هذا الحلم. وسيدخل زملاء ميسي رحلة الدفاع عن لقب كأس العالم من خلال المجموعة العاشرة صحبة الجزائر والأردن والنمسا.