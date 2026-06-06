من وعد الطفولة إلى مراقبة لوكاكو.. مدافع مصر يطارد إنجازا موندياليا غير مسبوق

لم يتوقع قلب دفاع مصر حسام عبد المجيد تحقيق "حلم الطفولة" بالمشاركة في كأس العالم لكرة القدم بهذه السرعة، لكنه يتطلع في الوقت نفسه لمواصلة تحقيق طموحاته بالتقدم مع "الفراعنة" إلى أبعد نقطة في البطولة التي تنطلق الخميس المقبل في أمريكا الشمالية.

وبعد موسم محلي ناجح توج خلاله بلقب الدوري المصري مع الزمالك، يسعى عبد المجيد (25 عاماً) للمساهمة مع تشكيلة المدرب حسام حسن في تحقيق ما هو أكبر من أول انتصار لمصر في مباراة بنهائيات كأس العالم.

وقال عبد المجيد لرويترز إن كأس العالم كان حلما بالنسبة له بعدما حدثه شقيقه الأكبر عن هذه البطولة وهو طفل، آنذاك قال له حسام عبد المجيد إنه سيلعب في كأس العالم. لكنه لم يتوقع أن يحقق حلم الطفولة بهذه السرعة، بعد ثلاث سنوات فقط من اللعب مع الفريق الأول.

وتلعب مصر، التي تأهلت للنهائيات للمرة الرابعة في تاريخها، مع بلجيكا ونيوزيلندا وإيران في المجموعة السابعة مما أسهم في زيادة طموحات الجماهير التي تأمل في تحقيق إنجاز لا سابق له.

لا ضغوط

ولا يعتقد عبد المجيد أن طموح الجماهير يضع ضغطا على المنتخب، قائلا "هذا ما تأمله الجماهير منا وحقها. من حقنا أيضا أن نرى مصر في الأدوار الإقصائية. من حق كل مشجع أن يحلم برؤية بلاده تفوز بهذه البطولة، لكن لكل فريق ظروفه الخاصة. أرى أننا نستطيع تجاوز دور المجموعات وأن نصل بعيدا في كأس العالم.

"نحن نلعب معا منذ عامين وزاد التناغم بيننا… لا نفكر في من سنواجه بل في نقاط الضعف والقوة لكل منتخبات المجموعة. نريد الفوز في كل مباراة وإن لم نفز فلا نخسر. نحاول تقديم أقصى ما لدينا بقدر الإمكان".

وأكد أن المنتخب المصري بالكامل يريد أن يذهب بعيدا في كأس العالم، وليس اللعب للتمثيل المشرف فقط. وأشار إلى تواجد لاعبين رائعين مثل عمر مرموش (مانشستر سيتي) ومحمد صلاح هداف ليفربول، وحمزة عبد الكريم الذي قد يلعب قريبا مع الفريق الأول لبرشلونة.

كما أكد أن المدير الفني حسام حسن يحفز اللاعبين دائما ما يعطيهم دفعة والثقة بالقدرة على "تقديم شيء ما لمصر".

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وفيما يتعلق بإيران التي حامت الشكوك حول مشاركتها في البطولة بسبب الأحداث في الشرق الأوسط والتي طالبت بنقل مبارياتها بعيدا عن الولايات المتحدة، قال عبد المجيد "لم أركز مع هذه الأخبار وليس لنا علاقة بها. قد أفكر في مواجهة إيران وأخسر من بلجيكا، لذلك نحن نفكر في كل مباراة على حدة".

وستلعب مصر أمام 3 منتخبات تضم في صفوفها مهاجما قوي البنية ما يضع عبد المجيد، طويل القامة، أمام مهمة خاصة لإيقاف البلجيكي روميلو لوكاكو، وكريس وود هداف نيوزيلندا، ومهدي طارمي مهاجم إيران.

اهتمام بالتفاصيل

وقال عبد المجيد إنه بدأ الاستعداد مبكرا لكأس العالم لمعرفة مميزات كل مهاجمي المجموعات خلال البطولة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأضاف "جميع اللاعبين بين النخبة، لكن هذا لا يعني أنني أخشاهم لأنني ألعب في منتخب مصر… لكنني أهتم بالتفاصيل قبل هذه المباريات وأشاهد مقاطع فيديو لهم مع محلل الأداء إلى جانب ما نشاهده في المحاضرات مع المدرب حسن. أهتم بالتفاصيل لكي أعرف نقاط ضعف المهاجم حتى أستغلها في المواجهات المباشرة".

ويعتقد عبد المجيد أن خبرة حسام حسن، إلى جانب شقيقه إبراهيم مدير المنتخب، في كأس العالم منحت اللاعبين دفعة كبيرة ساعدتهم على التكيف مع "أجواء البطولة العالمية".

كابتن حسام

وقال "هو الكابتن حسام قبل أن يكون مدرب المنتخب. كذلك الكابتن إبراهيم. لا ننظر له على أنه مدرب سيأتي لتدريب المنتخب ثم سيرحل يوما ما، لا الأمر مختلف. نحن سعداء أن هذا اللاعب الذي يمتلك هذا التاريخ الحافل معنا. إلى جانب الأمور الفنية، فهو يعطينا الثقة بفضل خبراته وهذا العامل يساعدنا على النجاح".

وساهم المهاجم السابق حسن في النقطة المضيئة الوحيدة لمصر في تاريخها في كأس العالم عندما حصل على ركلة جزاء خلال مباراة التعادل 1-1 مع هولندا عام 1990. وكانت هولندا قد توجت ببطولة أوروبا قبلها بعامين.

وأضاف عبد المجيد "أسأل حسام حسن دائما كيف كان يساعد نفسه على الدخول في أجواء المباراة. كان يلعب بروحه لأنه يلعب باسم مصر. يحب اللعب بجدية ومن يقدم مئة بالمئة في التدريب… نأخذ نصائحه عن ثقة لأنه ينقل لنا تجربته التي رأيناها تنجح.

"الكرة اختلفت عن هذه الفترة لكنها نفس الأجواء. في مباراة هولندا كان يواجه لاعبين كبار مثل (ماركو) فان باستن و(رود) خوليت و(رونالد) كومان على قدم المساواة وهذا ما ينقله لنا".