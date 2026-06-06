ساعات من التحقيق.. تفاصيل أزمة نجم العراق أيمن حسين في مطار شيكاغو

خضع المهاجم العراقي أيمن حسين لاستجواب مطول لدى وصول منتخب "أسود الرافدين" إلى شيكاغو في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة.

وبعد وقت طويل من وصول زملائه في الفريق، الذين استقبلهم حشد من الناس عند وصولهم إلى مبنى الركاب، سُمح لأيمن حسين أخيرا بالانضمام إلى بقية الوفد العراقي في شيكاغو، حيث سيلعب المنتخب مباراته الأخيرة في التحضير لكأس العالم يوم الأربعاء ضد فنزويلا.

وبحسب العديد من وسائل الإعلام العراقية، استُجوب المهاجم البالغ من العمر 30 عاما، لمدة سبع ساعات تقريبا من قبل السلطات الأمريكية عند وصول رحلة المنتخب من إسبانيا، قبل أن يسمح له بالدخول في نهاية المطاف، في حين منع مصور الفريق من دخول الولايات المتحدة.

وأشار موقع صحيفة "أوليه" الأرجنتينية إلى أن المهاجم العراقي خضع للاستجواب بسبب وجود تشابه في الأسماء مع شخص يحمل الاسم نفسه.

لم يصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم أي رد فعل رسمي حتى الآن حول ما حصل لحسين الذي سجل هدف التأهل في مباراة الملحق القاري ضد بوليفيا (2-1، في 1 أبريل/نيسان الماضي).

وكان المنتخب العراقي تعادل 1-1 مع منتخب إسبانيا بطل العالم 2010، وبطل أوروبا 2024.

جدول مباريات العراق في كأس العالم 2026

سيخوض المنتخب العراقي (العائد إلى بطولة كبرى بعد غياب دام أربعة عقود) مباراته الأولى في كأس العالم 2026 بمواجهة النرويج في المجموعة التاسعة. ثم سيواجه فرنسا في المباراة الثانية من دور المجموعات. وأخيرا، سيختتم مشواره في المرحلة الأولى من البطولة بمواجهة السنغال.