رئيس وست هام يستقيل على خلفية اتهامات شخصية

استقال الرئيس المشارك لنادي ⁠⁠⁠⁠وست هام ⁠⁠⁠⁠يونايتد ديفيد سوليفان من منصبه بأثر فوري اليوم السبت، عقب علمه بقرب نشر ما وصفه بـ"مزاعم غير صحيحة وكاذبة تماما تعود إلى عقود مضت" ⁠⁠⁠⁠تتعلق بحياته الشخصية.

كما قدم رجل الأعمال البالغ من العمر 77 عاما استقالته من عضوية مجلس إدارة كل من شركة دبليو إتش ⁠⁠⁠⁠القابضة ونادي وست هام الذي هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الأخيرة من الموسم.

وفي بيان شخصي مطول، قال سوليفان: "بعد سنوات طويلة من العمل في مجال صناعة الترفيه للكبار، والتعامل مع آلاف النساء، من المؤسف أن يكون ‌‌‌‌من المحتمل ظهور بعض الادعاءات بسوء السلوك ضدي. وأنا أنفي هذه المزاعم بشكل قاطع".

وأضاف أنه سيلجأ إلى القضاء، مشيرا إلى عزمه مقاضاة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بتهمة التشهير، إلى جانب أي وسيلة إعلامية أخرى تعيد نشر هذه الادعاءات.

مزاعم لا صلة لها بالنادي

وأكد نادي وست هام أن هذه المزاعم لا تتعلق بأي شكل من ⁠⁠⁠⁠الأشكال بالنادي أو عملياته.

وأوضح في بيان أن الرئيس ⁠⁠⁠⁠التنفيذي المؤقت كريم فيراني سيواصل الإشراف على إدارة شؤون النادي اليومية، على أن يتم الإعلان لاحقا عن الترتيبات المستقبلية لمجلس الإدارة.

ووصف سوليفان قراره بالتنحي بأنه "مؤلم للغاية"، لكنه شدد على ضرورته ⁠⁠⁠⁠في هذه المرحلة.

وقال: "هذه الادعاءات لا تمت بصلة لمسيرتي في كرة القدم التي استمرت لأكثر من 30 ⁠⁠⁠⁠عاما. لقد كان وست هام أحد أعظم ⁠⁠⁠⁠اهتماماتي ومصدر فخري".

وأضاف: "أكن تقديرا كبيرا للنادي، وجماهيره، ولاعبيه، وموظفيه، ومستقبله. وفي هذه المرحلة الحساسة، لا أرغب في أن تتحول أي أمور شخصية تتعلق بي إلى مصدر تشتيت أو عدم ‌‌‌‌استقرار".

وختم سوليفان بالقول: "أتنحى الآن لأكرس كل جهدي ‌‌‌‌للدفاع ‌‌‌‌عن نفسي ضد هذه الادعاءات الكاذبة. وقد كلفت فريقي القانوني باتخاذ الإجراءات اللازمة، وسأسعى للحصول على إنصاف كامل، قانونيا وعلنيا، على جميع الأصعدة".

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ويستعد وست هام لخوض منافسات دوري الدرجة الثانية للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012، بعد هبوطه هذا الموسم.

ويُعد سوليفان أكبر مساهم منفرد في النادي منذ وفاة شريكه التجاري ديفيد غولد مطلع عام 2023، حيث يمتلك حصة تبلغ 38.8%. وكان سوليفان وغولد قد استحوذا على وست هام في يناير/كانون الثاني 2010، وشهدا انتقال الفريق إلى ملعب لندن عام 2016، إضافة إلى التتويج بلقب دوري المؤتمر عام 2023، وهو أول لقب كبير للنادي منذ كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1980.