خطة ألمانية طموحة لاستضافة كأس العالم عام 2038 أو 2042

يبدو أن شغف كرة القدم في ألمانيا لا يعرف الحدود؛ فبعد النجاح الباهر في تنظيم بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، يتطلع الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى ما هو أبعد، حيث يكثف جهوده خلف الكواليس لدراسة إمكانية التقدم بملف ضخم لاستضافة نهائيات كأس العالم لعام 2038 أو 2042.

وفي خطوة أولى تعكس جدية التحركات، أكد متحدث باسم الاتحاد الألماني لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الاتحاد عرض أفكاره المبدئية ومشروعه الطموح على اللجنة التنفيذية لرابطة الدوري الألماني، مشيرا إلى أن المناقشات ما تزال في مراحلها الأولى ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بالقبول أو الرفض حتى الآن.

14 ملعبا جاهزا للحدث الأكبر

وفقاً لما نشرته صحيفة "بيلد" (Bild) الألمانية الواسعة الانتشار، فإن الخطوط العريضة للمشروع الألماني تتضمن الاعتماد على 14 ملعبا من الطراز الرفيع، لا تقل سعة أي منها عن 40 ألفا متفرج.

وتشمل القائمة المقترحة الملاعب العشرة التي احتضنت "يورو 2024" وهي: برلين، ميونخ، دورتموند، شتوتغارت، فرانكفورت، كولونيا، دوسلدورف، غيلسنكيرشن، هامبورغ، ولايبزيغ، بالإضافة لأربعة ملاعب تاريخية أخرى ستنضم إلى القائمة وهي: بريمن، كايزرسلاوترن، مونشنغلادباخ، وهانوفر.

عقبة "السياسة" و"لوائح الفيفا"

الرحلة نحو المونديال ليست مفروشة بالورود؛ إذ يخوض الاتحاد الألماني حالياً مباحثات مكثفة مع صناع القرار السياسي في البلاد لتأمين الدعم المالي اللازم، والحصول على "الضمانات الحكومية الصارمة" التي يشترطها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

كما يسعى الاتحاد الألماني لفك "شفرة" التوقيتات والمداورة القارية؛ إذ تنص لوائح "الفيفا" على ضرورة غياب القارة عن التنظيم لنسختين متتاليتين قبل أن يحق لها الاستضافة مجدداً. ومع تنظيم إسبانيا والبرتغال (برفقة المغرب وأمريكا الجنوبية) لمونديال عام 2030، تليها السعودية في عام 2034، يدرك الألمان أن فرصة أوروبا قد لا تنضج إلا بحلول عام 2042، وهو ما يحاول الاتحاد توضيحه واستكشافه مع الفيفا بخصوص نسخة 2038.

حلم "المونديال" والأولمبياد معا

ويتزامن هذا التحرك الكروي مع استعداد الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية للتقدم بطلب استضافة الأولمبياد الصيفي للأعوام (2036 أو 2040 أو 2044).

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ورغم ضخامة الحدثين، فإن اتحاد كرة القدم لا يرى في ذلك أي تعارض، بل يراه تكاملاً رياضياً وتاريخياً للبلاد.

فالتاريخ الحديث يثبت نجاح هذه "الثنائية الكبرى"؛ حيث استضافت البرازيل كأس العالم عام 2014 ثم أولمبياد ريو عام 2016، وتسير الولايات المتحدة على النهج ذاته بتنظيم مونديال عام 2026 وأولمبياد لوس أنجلوس عام 2028.

جدير بالذكر أن ألمانيا تمتلك إرثا تنظيميا مذهلا؛ حيث سبق لها استضافة مونديال الرجال مرتين (1974 و2006)، ومونديال السيدات (2011)، بجانب "يورو 2024" للرجال، وتستعد من الآن لتنظيم بطولة أمم أوروبا للسيدات عام 2029.. فهل تكتمل الحلقة الذهبية بعودة المونديال إلى الملاعب الألمانية؟