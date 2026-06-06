تزامنا مع مونديال 2026.. قطعة من تاريخ "بيليه" تقترب من تحقيق أرقام قياسية

سيكون قميص البرازيلي الأسطوري "بيليه" الذي ارتداه في كأس العالم الأولى له عام 1958، على موعد مع تحقيق أرقام خيالية في تاريخ المزادات الإلكترونية، وذلك بعد أن أعلنت دار سوذبيز للمزادات يوم الثلاثاء أن القميص رقم 10 سيعرض للبيع في مزاد في الفترة الممتدة بين يومي 29 يونيو/حزيران و16 يوليو/تموز، والتي تتزامن مع استعدادات الجماهير لمونديال عام 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

قطعة تاريخية كروية تسترجع أول لقب عالمي للبرازيل عام 1958، كما تحمل أول مشاركة للأسطورة البرازيلي "بيليه" في عمر 17 عاما وقد ارتدى هذا القميص في الدور النهائي وسجّل به ثنائية أمام السويد مستضيفة الدورة، وساهم في فوز "السامبا" بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي احتضنها ملعب راسوندا بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

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وحتى الآن ما زال صاحب الرقم 10 الراحل يحتفظ بلقب أصغر هداف في مباراة نهائية في كأس العالم، مثلما احتفظت عائلة زميله "ديدي" بقميصه لسنوات، قبل أن يُعرض في متحف برازيلي ثم يباع لمالكه الحالي الذي لم يكشف عن هويته منذ عام 2004 في صفقة لم تعلن عن قيمتها إلى الآن.

وكان "بيليه" الذي توفي في ديسمبر/كانون الأول 2022 عن عمر 82 عاماً، قد أهدى القميص الذي خاض به نهائي مونديال عام 1958 بالسويد، إلى زميله في الفريق "ديدي" الذي كان أيضا زميله في السكن.

وحسب التوقعات، ينتظر أن تتجاوز قيمة قميص "بيليه" مبلغ 6 ملايين دولار، ليكون من بين أغلى القطع عبر التاريخ، إذ إن الرقم القياسي عرفه قميص الأرجنتيني "مارادونا" الذي ارتداه في 22 يونيو/حزيران 1986 في مكسيكو خلال الدور ربع النهائي التاريخي أمام إنجلترا، والذي انتصرت فيه الأرجنتين 2-1، بمساهمة هدف مارادونا الشهير باليد.

وسيكون قميص "بيليه" موجودا في المقر الجديد لـ"سوذبيز" في مانهاتن في الولايات المتحدة، إلى حين اختتام المزاد الإلكتروني في 16 يوليو/تموز القادم.