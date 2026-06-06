بالملايين وعلى "واتساب".. سوق سوداء لمقصورات المونديال تفلت من رقابة الفيفا

في الوقت الذي تستعد فيه المكسيك لاستضافة الحدث الرياضي الأبرز عالميا، يبرز ملعب "أزتيكا" التاريخي كحالة فريدة تتحدى "سطوة الفيفا" التنظيمية.

فخلف الجدران الخرسانية لهذا الصرح الذي شهد تتويج عمالقة الكرة، تدور معركة اقتصادية صامتة، أبطالها مالكو مقصورات يسعون لبيع حقوقهم بأسعار فلكية عبر تطبيقات المراسلة الفورية، بعيداً عن أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

"أزتيكا".. مسرح الأساطير ومهد التاريخ

لا ينفصل الجدل الحالي حول المقصورات عن المكانة الأسطورية لهذا الملعب. فـ "أزتيكا" ليس مجرد هيكل خرساني، بل هو الصرح الوحيد في العالم الذي حظي بشرف استضافة المباراة النهائية لكأس العالم مرتين؛ الأولى في عام 1970 عندما توج "الجوهرة السوداء" بيليه مع المنتخب البرازيلي في واحدة من أعظم عروض الكرة، والثانية في عام 1986 عندما رسم دييغو مارادونا لوحاته الفنية ليقود الأرجنتين نحو اللقب.

هذا التاريخ العريق يضفي "قيمة مضافة" غير ملموسة على مقصوراته. فبالنسبة للمشترين اليوم، هم لا يشترون مجرد مساحة لمشاهدة مباراة، بل يشترون تذكرة دخول إلى مكان "مقدس" شهد أعظم لحظات الصراع الرياضي الإنساني. هذا الارتباط العاطفي بالتاريخ هو المحرك الحقيقي وراء "الطلب المحموم"؛ فالأثرياء لا يسعون فقط للرفاهية، بل يتنافسون على حجز مقاعد في مدرجات شهدت مجد الأساطير.

جزيرة خارج السيطرة

لا يمكن فهم ما يحدث في "أزتيكا" دون العودة إلى ستينيات القرن الماضي. فبينما تفرض "فيفا" في مونديال 2026 سيطرتها المطلقة على كافة الملاعب المضيفة، يظل "أزتيكا" استثناء قانونيا؛ إذ تم تمويل بنائه ببيع عقود ملكية خاصة للمقصورات والمقاعد المميزة لمدة 99 عاما. هذا العقد التاريخي منح مالكي المقصورات -وهم نخبة من رجال الأعمال- حقوقا سيادية جعلتهم "شركاء" يتفاوضون مع الفيفا من موقع قوة، بعيداً عن البروتوكولات التنظيمية المعتادة.

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ومع اقتراب صافرة البداية، تحولت هذه المقصورات إلى أصول استثمارية عالية القيمة يتم تداولها في سوق سوداء غير رسمية. والغريب أن الأمر لم يعد الأمر مقتصراً على منصات التذاكر التقليدية، بل انتقل إلى "واتساب"، حيث يتم عرض المقصورات الفاخرة بعيدا عن رقابة الفيفا.

ويواجه الملاك طلباً استثنائياً من الشركات الكبرى والأثرياء، مما أدى إلى قفزات هائلة غير مسبوقة في تسعيرة هذه المقصورات. حيث طُرحت مقصورة تتسع لـ 27 شخصا وفقا لـ"بلومبرغ" مقابل 27 مليون بيزو مكسيكي (نحو 1.6 مليون دولار)، وهو مبلغ يغطي حضور 5 مباريات فقط خلال البطولة، ما يعكس شغف النخبة بالتميز في حدث عالمي.

تحديات قانونية ولوجستية

هذا التداول غير الرسمي يفتح الباب أمام مخاطر قانونية ولوجستية قد تعكر صفو المونديال، حيث يواجه المشترون عبر تطبيقات المراسلة مخاطر حقيقية؛ فغياب العقود الرسمية الموثقة من الفيفا يجعل التذاكر عرضة للإلغاء أو عدم الاعتراف بها عند بوابات الدخول، مما قد يحول الاستثمار المليوني إلى خسارة فادحة.

وتظل عمليات البيع عبر "واتساب" بعيدة عن التدقيق الأمني، مما يجعلها بيئة خصبة لعمليات النصب والاحتيال التي قد تستغل حماس المشترين في الأسابيع الأخيرة قبل البطولة.

وتثير هذه الظاهرة تساؤلات حول الشفافية والقدرة على التحكم في تدفق الجمهور داخل المناطق المميزة، حيث تجد الجهات المنظمة صعوبة في التوفيق بين التزامها ببروتوكولات الفيفا الصارمة وبين الحقوق "السيادية" التي يتمسك بها ملاك المقصورات.

تُبرز ظاهرة تداول مقصورات ملعب "أزتيكا" عبر المنصات غير الرسمية فجوة جوهرية في هيكلية تنظيم الأحداث الرياضية العابرة للحدود؛ فهي ليست مجرد عملية بيع وتأجير لأصول فاخرة، بل هي تجسيد لتصادم المصالح بين حقوق الملكية التعاقدية التي رسختها عقود الستينيات من القرن الماضي، وبين سياسات الهيمنة التنظيمية الموحدة التي يسعى الفيفا لتطبيقها لضمان تجربة متسقة لجميع الجماهير في مونديال 2026.

لمن السيادة؟

إن هذه "المنطقة الرمادية" التي يعمل من خلالها ملاك المقصورات تضع الجهات المنظمة أمام تحد إداري مركب؛ حيث تتقاطع متطلبات الأمن الصارمة والخدمات المركزية التي يفرضها الاتحاد الدولي مع استقلالية الملاك القانونية.

هذه المقصورات تظل بمثابة "كيانات ذات سيادة" داخل الصرح الكروي، مما يفرض على الهيئات التنظيمية إدارة علاقة دقيقة لا تستند فقط إلى لوائح البطولة، بل إلى تسويات قانونية واقتصادية بالغة التعقيد.

وبناءً عليه، يظل ملعب "أزتيكا" في هذه النسخة من المونديال المختبر التنظيمي الأبرز؛ إذ يُثبت أن الإدارة الاحترافية للأحداث الرياضية الكبرى لا تعتمد فقط على التكنولوجيا والتسويق الرقمي، بل تصطدم بحواجز الإرث التاريخي والالتزامات القانونية المحلية.

وتُشكل هذه الحالة سابقة قد تُعيد صياغة شروط العقود في الملاعب الرياضية مستقبلا، لضمان مواءمة حقوق الملاك التاريخيين مع متطلبات العولمة الرياضية، ما يضمن عدم تحول هذه الصروح العريقة إلى ساحات لـ "اقتصاد الظل" على حساب نزاهة وتناغم العرس الكروي العالمي.