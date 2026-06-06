بعد إسقاط هولندا.. بعثة الجزائر تتوجه إلى أمريكا بطائرة مونديالية خاصة

قرر مدرب المنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش منح لاعبيه فترة راحة قصيرة لمدة يومين، وذلك عقب الفوز المعنوي الهام الذي حققه المنتخب أمام مضيفه الهولندي بهدف دون رد، في المباراة الودية التي احتضنتها مدينة روتردام الأربعاء الماضي.

وتميّزت رحلة العودة إلى الجزائر بأجواء رائعة ومعنويات مرتفعة للغاية، حيث جاء هذا الانتصار الثمين ليرفع الثقة داخل المجموعة، خاصة وأنه كان أمام أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم في نسخة هذه الصائفة.

عودة المحليين والمحترفين المقيمين بالجزائر

وعقب نهاية المواجهة، غادر بقية اللاعبين للالتحاق بأماكن إقامتهم في أوروبا لأخذ قسط من الراحة. في حين حطّت مساء الخميس، طائرة خاصة تقل المدرب المساعد نبيل نغيز رفقة اللاعبين الناشطين في البطولة المحلية، وهم بن بوط، عبادة، وبلعيد، بالإضافة إلى الثنائي المحترف تيتراوي وبولبينة.

مركز سيدي موسى نقطة التجمع قبل المغادرة نحو "كانساس سيتي"

ومن المنتظر أن تُكتمل صفوف المنتخب الوطني مجددا مساء السبت، حيث سيلتقي جميع اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، تأهبا للمرحلة التحضيرية القادمة.

طائرة بألوان "الخضر" نحو كانساس سيتي

وتشد بعثة المنتخب الجزائري الرحال يوم الأحد انطلاقا من مطار هواري بومدين الدولي باتجاه مدينة كانساس سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية. ولضمان أفضل ظروف السفر، تم تخصيص طائرة خاصة للوفد، جُهّزت وطليت بالكامل بألوان المنتخب الوطني خصيصا لهذه المحطة.

جدول مباريات الجزائر في المجموعة العاشرة بالمونديال