البرتغال تتجاوز تشيلي وديا وتتأهب لرحلة المونديال

حقق المنتخب البرتغالي انتصارا معنويا مهما بتغلبه على ضيفه التشيلي (2-1)، في المباراة الودّية التي جمعت بينهما السبت في مدينة أويرس غرب العاصمة لشبونة، وذلك في إطار التحضيرات النهائية لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2026 التي تنطلق الخميس المقبل.

خيم التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول الذي شهد توتراً في اللحظات الأخيرة أدى إلى طرد البرتغالي رافاييل لياو، نجم ميلان الإيطالي، والتشيلي إيفان رومان بعد اشتباك بالأيدي بينهما (د 45+2).

ومع انطلاق الشوط الثاني، فرض "برازيليو أوروبا" سيطرتهم، لينجح غونزالو غيديس الذي شارك بديلاً لقائد المنتخب كريستيانو رونالدو، في افتتاح التسجيل في الدقيقة 58، مستغلاً تمريرة بينية متقنة من روبن نيفيش.

وفي الدقيقة 75، عزز برونو فرنانديش، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، تقدّم أصحاب الأرض بتسديدة قوية ومتقنة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن ينجح المنتخب التشيلي في تقليص الفارق في الوقت بدل الضائع عبر تسديدة بعيدة للوكاس سيبيدا (90+2).

محطة أخيرة قبل الرحلة الأمريكية

وتعدّ هذه المواجهة جزءاً من برنامج إعداد مكثف للمنتخب البرتغالي، الذي سيخوض اختباراً ودّياً أخيراً الأربعاء القادم أمام نظيره النيجيري على أرضه، قبل التوجه إلى الولايات المتحدة.

يُذكر أن قرعة المونديال أوقعت البرتغال في المجموعة الحادية عشرة، حيث يستهل مشواره بمواجهة الكونغو الديمقراطية في 17 يونيو/حزيران بمدينة هيوستن، وهي المدينة ذاتها التي ستستضيف مباراته الثانية أمام أوزبكستان في 23 يونيو/حزيران الجاري، ليختتم دور المجموعات بمواجهة كولومبيا في ميامي يوم 27 يونيو/حزيران الجاري.