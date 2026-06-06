"الأمر مؤلم جدا".. نجم ألمانيا يودع المونديال برسالة مؤثرة من المستشفى

أعلن المدرب يوليان ناغلزمان أن لاعب خط الوسط الهجومي الألماني لينارت كارل سيغيب عن كأس العالم لكرة القدم، بعدما تعرض لتمزق عضلي خلال تدريبات سبقت المباراة الودية الدولية المقررة أمام المنتخب الأمريكي اليوم السبت.

وأصيب اللاعب، البالغ من العمر 18 عاما، بتمزق في عضلات الفخذ الأيسر خلال المران أمس الجمعة في شيكاغو، حيث نقل لاحقا إلى المستشفى، ليحل محله أسان ويدراوغو.

وقال ناغلزمان "أشعر بأسف شديد من أجل ليني. بفضل حيويته وإبداعه وسرعته وشخصيته، كان منسجما تماما مع الفريق".

وشهد كارل تطورا لافتا هذا الموسم، إذ ساهم في تتويج بايرن ميونخ بالثنائية المحلية وبلوغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف ناغلزمان "غيابه عن كأس العالم يعد صدمة كبيرة له ولنا جميعا، ولا يخفف من ذلك إلا كونه شابا، ولا يزال أمامه العديد من البطولات".

وتابع "مع أسان ويدراوغو، نحصل على لاعب، مثل ليني، انطلقت مسيرته معنا بشكل مميز. إنه موهوب للغاية، ومن المنتظر أن يلعب هنا بجرأة وحرية".

"الأمر مؤلم"

من جهته، عبّر لينارت كارل عن أسفه الشديد لغيابه عن كأس العالم، وقال في منشور على إنستغرام: "بصراحة لا أعرف من أين أبدأ، لكن من المؤلم جدا أن أغيب عن أكبر بطولة في العالم. بذلت كل ما في وسعي لأكون جاهزا لكأس العالم، لكن الإصابات تأتي أحيانًا في أسوأ توقيت ممكن".

وتمنى اللاعب التوفيق لزملائه متعهدا بمساندتهم ومتابعتهم خلال مشوار البطولة.

ووصل المنتخب الألماني إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي لخوض كأس العالم.

وتسعى ألمانيا، المتوجة باللقب أربع مرات، إلى استعادة أمجادها بعد خروجها المبكر من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022.

وأوقعت القرعة المنتخب الألماني، الذي لم يحقق لقبا عالميا منذ تتويجه في البرازيل عام 2014، ضمن المجموعة الخامسة حيث يستهل مشواره بمواجهة كوراساو يوم 14 يونيو/حزيران، قبل أن يلاقي ساحل العاج والإكوادور.