تجاهل الظاهرة ورونالدينيو.. إندريك يختار ملهمه الأول في البرازيل

في وقت تحبس فيه الجماهير البرازيلية الأنفاس ترقباً لملامح تشكيل "السيليساو" في مونديال 2026، تتجه الأنظار صوب خط هجوم يجمع بين هيبة التاريخ وحيوية المستقبل.

وفي هذا المشهد المحموم بالروح التنافسية، برز موقف لافت للمهاجم الواعد إندريك فيليبي (19 عاما)، الذي لم يمنعه تنافسه المشروع مع الأسطورة نيمار دا سيلفا على حجز مكان في التشكيلة الأساسية، من تجديد بيعة الولاء الكروي لـ"الساحر" المصاب، مؤكداً أن تأثير نيمار يتجاوز الحسابات الفنية الضيقة لغرفة الملابس.

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وفي لفتة تعكس عمق الاحترام وتجاوز صراع المراكز، لم يتردد إندريك، المهاجم الواعد لنادي أولمبيك ليون الفرنسي، في التعبير علنا عن إعجابه المطلق بساحر سانتوس السابق، متناسياً أنه -في الحسابات الفنية- يعد منافسا مباشرا لنيمار على حجز مقعد في التشكيلة الأساسية للمونديال.

"دون أدنى شك.. إنه نيمار"

وفي مقابلة أجراها عبر بودكاست "Men in Blazers"، لم يتردد إندريك في وضع نيمار على قمة هرم ملهميه الكرويين قائلا: "في حياتي، أسطورة كرة القدم التي رأيتها تلعب، وتراوغ، وتصنع كل شيء في الملعب، هو نيمار دون أدنى شك".

ورغم اعتراف المهاجم الشاب بعظمة وتاريخ أساطير كبار صالوا وجالوا في الملاعب مثل رونالدو (الظاهرة)، وريفالدو، وروماريو، ورونالدينيو، فإنه أكد بشكل قاطع أن قدوته الأولى يبقى نيمار، الذي يراه "أسطورة حية" للعبة.

وشدد إندريك على أن نيمار يجسد "الحمض النووي" للكرة البرازيلية، ذلك الأسلوب الساحر الذي يجمع بين الموهبة الفطرية، والارتجال، والكاريزما الطاغية التي تأسر القلوب وتلهم كل من يشاهده.

ولا تعد هذه الإشادة الأولى من نوعها للنجم الصاعد، بل تأتي تأكيداً على اعتراف الجيل الجديد بالزعامة الروحية لنيمار، رغم كل الكبوات والإصابات التي واجهها في مسيرته.

صراع الجيلين وسباق مع الزمن

يعزز هذا التناغم بين خبرة نيمار وحماسة الشباب -الذين يقودهم إندريك- آمال الجماهير البرازيلية في استعادة أمجاد "الكانارينها".

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ومع ذلك، يعيش نيمار (34 عاما) حالياً سباقا محموما مع الزمن للتعافي من إصابة في ربلة الساق اليمنى؛ وهي الإصابة التي ستحرمه من السفر مع بعثة المنتخب إلى كليفلاند لخوض الودية الأخيرة ضد مصر، حيث سيبقى في نيوجيرسي لتكثيف برنامجه العلاجي.

ويبدأ المنتخب البرازيلي مشواره المونديالي في المجموعة الثالثة يوم 13 يونيو/حزيران بمواجهة قوية ضد المغرب على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، قبل أن يلتقي هايتي في 19 يونيو/حزيران بفيلادلفيا، ويختتم دور المجموعات بمواجهة اسكتلندا في 24 يونيو/حزيران في ميامي.