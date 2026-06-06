إضراب مفاجئ يهدد أولى مباريات المنتخب الأمريكي بالمونديال

صوت عمال ملعب "سوفي" القريب من مدينة لوس أنجليس لصالح تنظيم إضراب للمطالبة بتحسين الأجور، وذلك قبل أسبوع واحد فقط من استضافة الملعب لأول مباراة للمنتخب الأمريكي ضمن بطولة كأس العالم، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.

وقالت بلومبرغ إنه بحسب نقابة "يونيت هير لوكال 11″، حظي قرار الإضراب بتأييد 96% من الأعضاء العاملين في الملعب، وذلك بعد أن تعثرت المفاوضات العمالية مع شركة "ليجندز غلوبال" (المقاول المسؤول عن إدارة خدمات الطعام والشراب في الملعب). ومن المتوقع أن تستأنف المفاوضات الاثنين المقبل.

وتمثل النقابة نحو ألفي عامل في قطاع الخدمات الغذائية بالملعب، من بينهم عمال خدمة تقديم الطعام والمشروبات، وغاسلو الصحون، والطهاة، وعمال التوظيف المؤقت خلال المناسبات وبعدها.

ولم تصدر شركة "ليجندز" تعليقا فوريا على هذا التطور.

يذكر أن ملعب "سوفي"، الذي يعد الملعب الرئيسي لفريقي "لوس أنجليس رامز" و"لوس أنجليس تشارغرز" في دوري كرة القدم الأمريكية، سيستضيف ثماني مباريات ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وتبدأ أسعار تذاكر المباراة المرتقبة بين الولايات المتحدة وباراغواي، والمقررة في 12 يونيو/حزيران الجاري، من 2000 دولار.

فيما تقام المباراة التالية يوم 15 يونيو/حزيران الجاري وتجمع بين منتخبي إيران ونيوزيلندا.