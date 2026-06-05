"وسيلة للربح".. انتقادات واسعة للفيفا بعد حظر قوارير المياه في مونديال 2026

أثار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمنع الجماهير من إدخال قوارير المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى ملاعب كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، موجة واسعة من الجدل والانتقادات.

ووفقا لصحيفة "ذا أثليتيك" الأمريكية، تلقى حاملو تذاكر البطولة رسائل إلكترونية تتضمن القواعد المحدثة، والتي تنص على أنه لم يعد مسموحا بإدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى الملاعب، وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة ومنع المخاطر أو الإصابات المحتملة للاعبين والجماهير.

وأثار القرار استياء العديد من روابط المشجعين، حيث أصدرت جمعية جماهير إنجلترا بيانا انتقدت فيه الخطوة، قائلة: "ماذا بعد؟ هل سيمنع كريم الوقاية من الشمس أيضا ويجبر المشجعون على شرائه داخل الملعب؟ بعد كل هذا الحديث عن أهمية الترطيب وفترات شرب المياه للاعبين، يبدو هذا القرار غريبا للغاية. لقد تم التأكيد لنا سابقا أن الجماهير ستتمكن من إحضار زجاجاتها الخاصة، ولذلك يشعر كثيرون بأن الأمر لا يعدو كونه وسيلة جديدة لتحقيق أرباح إضافية".

من جانبها، أعربت جمعية جماهير اسكتلندا عن "خيبة أمل كبيرة" إزاء القرار، مؤكدة أن الجماهير تلقت تطمينات متكررة خلال الأشهر الماضية بأن توفير المياه والحفاظ على سلامة المشجعين في الأجواء الحارة يمثلان أولوية قصوى.

وأضافت أن القرار يتعارض مع تلك الوعود، وقد يعرض آلاف المشجعين لخطر الجفاف، مطالبة الفيفا بإعادة النظر فيه.

كما انتقد اتحاد مشجعي كرة القدم القرار من خلال متحدثه الرسمي، مشددا على أن سلامة الجماهير يجب أن تكون أولوية للفيفا، لا زيادة مبيعات المياه داخل الملاعب بأسعار مرتفعة.

واعتبر المتحدث، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا أثليتيك"، أن منع الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام خطوة غير ضرورية وقد تضع المشجعين في مواقف صحية صعبة.

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وفي المقابل، عبر عدد من النشطاء والمشجعين عبر منصات التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من تأثير القرار، خاصة أن العديد من المدن المستضيفة للمونديال تشهد درجات حرارة مرتفعة خلال فصل الصيف، ما يزيد من أهمية توفير وسائل سهلة وآمنة للحصول على المياه.

ويأتي الجدل في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاستضافة أول نسخة من كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا، وسط توقعات بحضور جماهيري قياسي في الملاعب والمدن المستضيفة خلال صيف عام 2026.