أول تعليق لوائل جمعة بعد قيادته للكرة في الأهلي المصري وهذه رسالته لدولة قطر

أعرب وائل جمعة، نجم الأهلي المصري السابق، عن سعادته الشديدة بعودته مجددا للعمل بالقلعة الحمراء كمدير للكرة، بناء على قرارات مجلس إدارة النادي، التي صدرت أمس الخميس.

وفي أول تعقيب رسمي على القرار، قال جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع (فيسبوك)، اليوم الجمعة: "سعيد بعودتي مرة ثانية إلى بيتي النادي الأهلي في وقت صعب يحتاج تكاتف الجميع للعودة للسيطرة مجددا بإذن الله على الكرة الأفريقية والمحلية والتطلع للعالمية".

وأضاف: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة حكومة وشعباً على حسن وكرم الضيافة والتي لم أشعر يوما فيها بالغربة.. أدام الله عليها الأمن والأمان والرخاء".

وتابع: "كل الشكر والتقدير لإدارة النادي الأهلي لحرصهم على تواجدي في بيتي مرة ثانية.. وتلبية نداء الأهلي واجب على كل من ينتمي له".

واختتم وائل جمعة، الذي يتولى المسؤولية خلفاً لوليد صلاح الدين، بيانه "إن شاء الله نكون عند مستوى التطلعات والمساعدة في عودة الفرحة والبسمة لجماهير نادينا العزيز".

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي اختتم الموسم الماضي بالحصول على المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز، ليغيب عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 12 لقباً، مكتفياً باللعب في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

الأهلي المصري يعلن رحيل مسؤولين بارزين

وأمس الخميس، أقدم ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠الأهلي ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠المصري على خطوة جديدة على طريق التغيير الشامل لإدارة كرة القدم بإعلانه رحيل ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠وليد صلاح الدين عن منصب مدير الكرة للفريق الأول.

وجاء رحيل صلاح الدين بعد أقل من عام على تعيينه في المنصب، وعقب موسم مخيب للآمال عجز خلاله العملاق القاهري عن التتويج بأي لقب كبير.

وقال الأهلي ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠في بيان رسمي إنه "يثمن الجهود الكبيرة التي بذلها الكابتن وليد صلاح الدين طوال فترة عمله، وحرصه على أداء ‌‌‌‌‌‌‌‌مهمته على الوجه الأكمل بما يحقق مصلحة الأهلي".

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وتولى صلاح الدين مهام عمله في سبتمبر/أيلول 2025 مع المدرب المؤقت عماد النحاس وقتها.

ووجه ⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠الأهلي الشكر كذلك لعادل مصطفى ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠مساعد المدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي يجري الأهلي معه مفاوضات مضنية للرحيل منذ أسابيع.

كما أعلن توجيه الشكر إلى رئيس قطاع الناشئين وليد سليمان، وإلى المدير الفني للكرة النسائية ديميتري لوبوف.

وأنهى الأهلي موسماً مخيباً للآمال عقب فترة انتقالات قوية أبرمت خلالها إدارة الفريق بقيادة رئيسه محمود الخطيب عدة صفقات مدوية، وضمت نجوماً أمثال الدولي محمود تريزيغيه القادم من مسيرة احترافية في أوروبا، والمغربي أشرف بن شرقي (من الريان القطري) وأحمد سيد زيزو (من الزمالك) وغيرهم.

واعترفت إدارة الأهلي عقب الإقصاء من دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي في مارس/آذار الماضي، بوجود "أخطاء فنية وإدارية"، وأكدت أنه يُجرى علاج تلك الأخطاء وأن الأمر يحتاج إلى فترة زمنية ليكون على الوجه الأمثل.

كما أعلنت عن إجراء إعادة تقييم وهيكلة لقطاع الكرة تشمل كافة العناصر، وقال بيان رسمي آنذاك إن تلك الخطوات تجري بإشراف نائب رئيس النادي ياسين منصور وعضو مجلس الإدارة سيد عبد الحفيظ، دون التطرق إلى ذكر رئيس النادي.