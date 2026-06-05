مباراة تونس ضد بلجيكا الودية.. الموعد والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب استاد "الملك بودوان" مواجهة ودية مرتقبة تجمع بين منتخبي بلجيكا وتونس، وذلك في إطار استعدادات الطرفين لخوض نهائيات كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران وحتى 19 يوليو/تموز من العام الجاري.

تأتي هذه المباراة كبروفة قوية لنسور قرطاج؛ حيث أسفرت قرعة النهائيات العالمية عن وقوع المنتخب التونسي في المجموعة السادسة الصعبة التي تضم إلى جانبه منتخبات السويد واليابان وهولندا، في مشوار مليء بالتحديات والطموحات الكبيرة.

على الجانب الآخر، يستغل المنتخب البلجيكي هذه المواجهة لوضع اللمسات الأخيرة على تحضيراته للمونديال، حيث ينافس "الشياطين الحمر" ضمن المجموعة السابعة التي تضم إلى جوارهم منتخبات مصر ونيوزيلندا وإيران.

موعد مباراة تونس ضد بلجيكا

تقام مباراة تونس ضد بلجيكا استعدادا لكأس العالم 2026، غدا السبت 6 يونيو/حزيران 2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة تونس ضد بلجيكا عند الساعة الثانية (14:00) بعد الظهر بتوقيت تونس، والرابعة مساء (16:00) بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد بلجيكا

يمكن للجماهير متابعة المباراة عبر القناة الوطنية الأولى التونسية (البث الأرضي) وتطبيق "ديوان سبورت".

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.