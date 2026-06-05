"جرس إنذار".. هل كشفت كوت ديفوار نقاط ضعف فرنسا قبل المونديال؟

دق مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان "جرس الإنذار" بعد الخسارة (1-2) أمام ضيفه منتخب كوت ديفوار وديا في نانت، مع اقتراب انطلاق مونديال 2026 لكرة القدم.

وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي بعد الخسارة: "لم أكن أرى فريقنا مثاليا للغاية، ولن أراه سيئا للغاية، لكن إذا كنا بحاجة إلى جرس إنذار، فقد حصلنا عليه".

وأضاف "سيطرنا جيدا على الشوط الأول، لكن الشوط الثاني كان أصعب بالنسبة لنا. سنواجه شيئا مشابها في 16 يونيو/حزيران الجاري، أمام السنغال (المباراة الأولى لفرنسا في كأس العالم)".

وتابع "كانت مباراة تحضيرية، وإجراء عشرة تغييرات لم يساعد أيضا. لكن كان من المهم بالنسبة لي إشراك الجميع هذا المساء. لست منزعجا، ولم أكن لأبالغ بالاحتفال لو فزنا".

فرنسا تتلقى "جرس إنذار"

وأردف ديشان "اللاعبون كانوا ملتزمين، والهزيمة لا تكون أبدا أمرا ممتعا، لكن الخصوم عندما يواجهون منتخب فرنسا، والمنتخبات الأفريقية بشكل خاص، يكون لديهم أقصى درجات الحافز".

وكانت النقطة الإيجابية الوحيدة لـ"الزرق" أداء ريان شرقي، مسجل هدف التقدم لفرنسا، وهو هدفه الثاني في ست مباريات دولية.

وفي هذا الصدد، قال ديشان "ريان يملك الكثير من المؤهلات، وكان لديه انسجام جيد مع باقي المهاجمين. وعندما يكون الجميع متاحين، سيكون لدينا عدد كبير من اللاعبين للاختيار في الخط الأمامي".

من جهته، علق لاعب الوسط أوريليان تشواميني قائلا "علينا أن نحافظ على هدوئنا. بغض النظر عن نتيجة مباراة الليلة، حتى لو كنا قد فزنا، لم يكن من المفترض أن نبالغ في الاحتفال. سنواصل العمل، لدينا مباراة تحضيرية ثانية، وأنا واثق من أننا سنكون أفضل. سنكون جاهزين أمام السنغال".

وأضاف "نحن لا نقلل من أي شيء. عند خوض هذه المباراة، كان هدفنا الفوز لمواصلة ديناميكيتنا. لكننا في مرحلة الإعداد".

بدوره، قال مدافع باريس سان جيرمان لوكاس هرنانديز الذي دخل بديلا لإبراهيما كوناتي "نريد دائما الفوز، لكن للأسف، في الحياة، هذا ليس ممكنا دائما. من الأفضل أن يحدث هذا اليوم وليس في 16 يونيو/حزيران الجاري. الأهم هو أن نواصل التحضير".

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من جانبه، رأى مدرب منتخب كوت ديفوار إيميرس فايه أن هذا الفوز "يمنح دفعة معنوية" في إطار الاستعدادات لكأس العالم.

وقال "نحن سعداء بهذا الانتصار، ونواصل استعداداتنا ومواصلة رفع مستوانا تدريجيا. لكننا لن نندفع خلف الحماس المفرط".

كوت ديفوار تهزم فرنسا

وفي تفاصيل المباراة، مُني المنتخب الفرنسي، أحد أبرز المرشحين للتتويج بكأس العالم 2026، بخسارة ودية مفاجئة أمام كوت ديفوار في مدينة نانت، وذلك قبل أسبوع واحد من انطلاق نهائيات كأس العالم.

وافتتح المنتخب الفرنسي التسجيل عبر لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ريان شرقي في الشوط الأول (الدقيقة 46)، قبل أن ينجح المنتخب الإيفواري في قلب النتيجة في الشوط الثاني.

وأدركت كوت ديفوار التعادل في الدقيقة 53 عبر غيلا دويه.

قبل أن يسجل جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي أماد ديالو هدف الفوز (الدقيقة 84).

وشهدت المباراة مشاركة المنتخب الفرنسي بمعظم عناصره الأساسية، بقيادة نجم ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي وجناح بايرن ميونيخ الألماني ميكايل أوليسيه.

وتخوض فرنسا مباراة ودية ثانية أمام إيرلندا الشمالية في 8 يونيو/حزيران الجاري، قبل السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المونديال.

ويقع المنتخب الفرنسي في المجموعة التاسعة إلى جانب السنغال والعراق والنرويج، بينما تلعب كوت ديفوار في المجموعة الخامسة مع ألمانيا والإكوادور وكوراساو.