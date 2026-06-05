فوضى الملاعب تربك استعدادات منافس تونس في مونديال 2026

اضطر المنتخب الياباني لكرة القدم إلى تغيير موقع تدريباته مرتين خلال يومين فقط في المكسيك، وذلك بسبب سوء حالة أرضيات الملاعب نتيجة الأحوال الجوية الأخيرة، في بداية غير مثالية لتحضيرات الساموراي الأزرق للمونديال.

ووصل المنتخب الياباني هذا الأسبوع إلى مدينة مونتيري، حيث اختار في البداية ملعبا تابعا لنادي تيغريس أونال لخوض تدريباته. لكن تدهور حالة أرضية الملعب دفع الجهاز الفني إلى البحث سريعا عن بديل، ليتم الانتقال إلى ملعب تابع لجامعة محلية مخصص لفريق اليابان تحت 19 عاما وفقا لصحيفة سبورتس هوتشي .

لكن تواصل عدم اقتناع الإطار الفني بالأرضية، دفع المنتخب إلى اتخاذ قرار جديد بالانتقال مرة أخرى في اليوم التالي، وهذه المرة إلى ملعب تدريب تابع لنادي مونتيري، وفقا لتقارير صحفية يابانية.

وفي هذا السياق، أكد ماساكوني ياماموتو، المدير الفني للاتحاد الياباني لكرة القدم، أن اللاعبين يتعاملون بهدوء مع هذه الظروف، موضحا أن الهدف الأساسي هو توفير بيئة تدريب مناسبة تضمن أفضل استعداد ممكن لكأس العالم.

وقال ياماموتو، وفق ما نقلته وسائل إعلام يابانية: "“اتخذنا هذه القرارات بحثا عن بيئة أفضل للتدريب، وبسبب سوء الأحوال الجوية لا يمكن تجنب ذلك. نريد التأكد من جاهزيتنا الكاملة".

وأضاف أن المنتخب سيبدأ تدريباته في معسكره الرئيسي مطلع الأسبوع المقبل بمدينة ناشفيل الأمريكية، حيث من المتوقع أن تسير التحضيرات بشكل أكثر استقرارا.

ويستهل المنتخب الياباني مشواره في كأس العالم بمواجهة هولندا في 14 يونيو/حزيران، قبل أن يلاقي تونس والسويد ضمن منافسات مجموعته.