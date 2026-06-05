بقيادة مبابي و4 نجوم.. اجتماع يناقش "مطالب عائلات لاعبي فرنسا" قبل المونديال

قبل أيام من انطلاق أولى المباريات الودية تحضيرا لكأس العالم 2026، يعيش معسكر المنتخب الفرنسي لكرة القدم حالة من الجدل، بعد طرح ملف داخلي أثار نقاشا واسعا بين اللاعبين وإدارة الاتحاد، وذلك ساعات قبل مواجهة كوت ديفوار التي أقيمت يوم الخميس في مدينة نانت الفرنسية وانتهت بخسارة “الديكة” بنتيجة 2-1.

وكشفت تقارير صحافية أن لاعبي المنتخب الفرنسي طلبوا عقد اجتماع عاجل مع رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو، من أجل مناقشة جدول المنح وعدد التذاكر المخصصة لكل لاعب في نهائيات كأس العالم المقبلة، في توقيت وُصف بأنه غير مناسب بالنظر إلى حساسية المرحلة التحضيرية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الاتحاد الفرنسي أبلغ اللاعبين بأن كل لاعب سيحصل على تذكرتين فقط لأفراد العائلة والأصدقاء، مع إمكانية شراء ست تذاكر إضافية، وهو ما أثار حالة من الإحباط داخل صفوف المنتخب، حيث اعتبر عدد من اللاعبين أن هذه الحصة “غير كافية” بالنظر إلى ارتفاع تكاليف السفر وحضور البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقد تم تكليف خمسة من أبرز لاعبي المنتخب، وهم كيليان مبابي، أدريان رابيو، أوريلين تشواميني، مايك ماينان، وإبراهيما كوناتي، بتمثيل زملائهم في الاجتماع مع رئيس الاتحاد، لعرض الملاحظات والمطالب المالية والتنظيمية المطروحة داخل المعسكر.

وأشارت التقارير إلى أن النقاشات بين الطرفين شهدت بعض التوتر، قبل أن يؤكد رئيس الاتحاد الفرنسي في تصريح لصحيفة "ليكيب" أن الحوار جرى في أجواء إيجابية، قائلا: "لقد تبادلنا النقاش مع اللاعبين، وكان اللقاء جيدا… الآن ننتظر موقفهم النهائي في أقرب وقت ممكن للوصول إلى اتفاق قبل السفر إلى الولايات المتحدة".

يأتي ذلك في وقت يستعد فيه المنتخب الفرنسي لخوض مواجهة ودية ثانية أمام أيرلندا الشمالية يوم الإثنين 8 يونيو، قبل التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة التاسعة التي تضم السنغال والعراق والنرويج.