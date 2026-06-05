رياضة|كأس العالم 2026

قبل مواجهة مصر.. أنشيلوتي يحسم موقفه من استبعاد نجم السامبا

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الاصابة تلاحق نجم منتخب البرازيل نيمار فهل يلحق بمباراة المغرب؟
الاصابة تلاحق نجم منتخب البرازيل نيمار فهل يلحق بمباراة المغرب؟ (الفرنسية)
Published On 5/6/2026
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آخر تحديث: 20:25 (توقيت مكة)

فصل جديد من الغموض يخيّم على تحضيرات المنتخب البرازيلي لنهائيات كأس العالم 2026؛ فقبل أيام معدودة من انطلاق العرس العالمي، تلقى عشاق "السيليساو" صدمة جديدة بعد التأكد من غياب النجم الأول للفريق، نيمار دا سيلفا، عن رحلة بعثة المنتخب المتوجهة إلى مدينة كليفلاند لخوض الودية الأخيرة ضد نظيره المصري.

وقرر الطاقم الطبي البرازيلي إبقاء نجم سانتوس في ولاية نيوجيرسي لمواصلة برنامج علاجه الطبيعي المكثف، عقب إصابته في ربلة الساق اليمنى (عضلة السمانة).

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وفي بيان رسمي صادر عنها، أكدت الكنفدرالية البرازيلية لكرة القدم أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي خاص في الولايات المتحدة تحت إشراف طبي دقيق. وتعود فصول الأزمة إلى 17 مايو/أيار الماضي، عندما التحق نيمار بمعسكر المنتخب وهو يعاني من آلام عقب مشاركته مع سانتوس في الدوري البرازيلي؛ ورغم أن الفحوصات الأولية لناديه أظهرت مجرد وجود تورم، فإن الفحوصات المعمقة التي أجراها طبيب المنتخب كشفت عن إصابة عضلية من الدرجة الثانية، تتطلب مدة غياب تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

MORRISTOWN, NEW JERSEY - JUNE 3: Carlo Ancelotti head coach of Brazil gives instruction to players during training at Columbia Park Training Facility on June 3, 2026 in Morristown, New Jersey. Ira L. Black/Getty Images/AFP (Photo by Ira L. Black / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
كارلو أنشيلوتي يقود منتخب البرازيل خلال إحدى الحصص التدريبية (الفرنسية)

سباق مع الزمن قبل موقعة المغرب

وبسبب هذه الإصابة، غاب صاحب القميص رقم "10" عن المواجهة الودية الأولى التي سحق فيها البرازيل منتخب بنما بستة أهداف لهدفين، وتأكد اليوم غيابه عن اختبار الفراعنة المقبل، وهو ما يثير شكوكاً حقيقية حول قدرته على اللحاق بالظهور المونديالي الأول لـ"الكانارينها" في 13 يونيو/حزيران الجاري أمام المنتخب المغربي في نيوجيرسي.

ولم يشارك نيمار منذ انطلاق المعسكر في التدريبات الجماعية، حيث اقتصر نشاطه على تمارين الصالة الرياضية، والجري الخفيف حول الملعب، وسط حذر شديد من الجهاز الفني لتفادي أي انتكاسة.

أنشيلوتي يحسم الجدل.. نيمار في المونديال

ورغم حالة القلق المسيطرة على الشارع الرياضي البرازيلي، بدد المدير الفني لمنتخب البرازيل، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الشكوك المحيطة بمستقبل اللاعب في البطولة؛ حيث أكد بنبرة حاسمة أن نيمار سيكون حاضراً في نهائيات كأس العالم، مستبعداً تماماً فكرة استبداله أو استدعاء لاعب آخر ضمن القائمة النهائية المكونة من 26 لاعباً.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil coach Carlo Ancelotti speaks to media ahead of the World Cup - Museu do Amanha, Rio de Janeiro, Brazil - May 18, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti names Santos' Neymar in his squad during the press conference REUTERS/Ricardo Moraes TPX IMAGES OF THE DAY
نيمار في قائمة البرازيل لمونديال 2026 بقرار تاريخي من أنشيلوتي (رويترز)

وتعكس تصريحات أنشيلوتي ثقة مطلقة في قدرة النجم البرازيلي على التعافي في الوقت المناسب، رغم أن الواقع الطبي يفرض حذراً كبيراً.

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يُذكر أن المنتخب البرازيلي سيخوض كافة مبارياته في دور المجموعات على الأراضي الأمريكية؛ إذ يستهل مشواره بمواجهة المغرب (13 يونيو/حزيران في نيوجيرسي)، ثم يلتقي هايتي (19 يونيو/حزيران في فيلادلفيا)، قبل أن يختتم هذا الدور بمواجهة إسكتلندا (24 يونيو/حزيران في ميامي).

المصدر: الجزيرة + الصحافة الأجنبية

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