كيف تحولت 6 مطارات أمريكية إلى ورش عملاقة قبل مونديال 2026؟

قبل انطلاق كأس العالم 2026، تكشف صور الأقمار الصناعية عن مشهد مختلف تماما خلف الكواليس في الولايات المتحدة، إذ تتحول المطارات الدولية الكبرى إلى ورش عمل مفتوحة استعدادا لاستقبال ملايين المشجعين.

فقد أظهرت صور التقطتها شركة "بلانت" (Planet Labs PBC)، وحصلت عليها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، تحولات واسعة في البنية التحتية لا تقل زخما عن الاستعدادات داخل الملاعب.

وتشير هذه البيانات إلى أعمال بناء متسارعة تشمل إنشاء مبان جديدة للركاب، وتوسيع محطات قائمة، وإعادة تهيئة مدارج ومناطق تشغيل، في ما لا يقل عن 6 مطارات دولية رئيسية.

ولا تبدو هذه التغييرات مجرد مشروعات إنشائية منفصلة، بل خريطة لوجستية متكاملة تمتد من بوابات الدخول الجوية إلى المدن المستضيفة للمباريات.

فمن نيويورك إلى لوس أنجلوس، ومن ميامي إلى هيوستن ودالاس وسياتل، تتعامل الولايات المتحدة مع مطاراتها بأنها جزء أساسي من "ملعب المونديال" لا مجرد نقاط عبور للمسافرين.

وتُظهر الصور الملتقطة بين أكتوبر/تشرين الأول الماضي ويونيو/حزيران الجاري تغييرات واضحة في البنية التشغيلية، شملت توسعة مبان قائمة، وإنشاء صالات جديدة، وإعادة تنظيم المساحات الداخلية، وتمهيد مناطق مرتبطة بالمدارج ومسارات الطائرات.

وتأتي هذه التوسعات ضمن استعدادات النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز 2026، والتي ستشهد إقامة 104 مباريات، منها 78 مباراة على الأراضي الأمريكية.

ومع هذا الزخم، تواجه المطارات الأمريكية اختبارا مزدوجا: استيعاب التدفق الجماهيري الضخم المتوقع، والحفاظ على انتظام حركة السفر في واحدة من أكثر شبكات الطيران ازدحاما في العالم.

مطار جون كينيدي (نيويورك)

شهد مطار "جون إف كينيدي" الدولي تحولا بصريا ضخما بتكلفة بلغت 19 مليار دولار، عبر إنشاء محطتين عملاقتين جديدتين، وتوسيع وتحديث مباني الركاب الحالية، بحسب الموقع الرسمي للمطار.

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ويشير تحليل الصور الملتقطة منذ 15 يناير/كانون الثاني الماضي حتى آخر صور متاحة في 26 مايو/أيار المنقضي إلى استحداث مبنى في جنوب المطار بمساحة بلغت نحو 31 ألف متر مربع.

وبحسب الصور، شملت التحديثات توسعة مبنى الركاب رقم 4 بقيمة 1.5 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية للمطار.

كما أظهرت الصور عمليات تحسين للبنية التحتية داخل المطار عبر تمهيد واسع للطرق البينية، إلى جانب توسعة مبنى الركاب رقم 4.

ولم تُظهر صور الأقمار الصناعية جميع التحديثات الداخلية التي شهدها المطار، لكن برنامج التطوير تضمّن تحديثات لقاعة تسجيل الوصول، وتشطيبات جديدة للبوابات، ومساحة موسعة لإنزال الركاب على الأرصفة، ولافتات رقمية إضافية، وتحديثات للمراحيض، وتحويل مناطق بوابات الطائرات الإقليمية لاستيعاب الطائرات الرئيسية.

وتعود أهمية هذه التوسعات إلى أن مطار جون كينيدي سيكون بوابة رئيسية لجماهير المونديال المتجهة إلى المباريات التي سيستضيفها ملعب "نيويورك/نيوجيرسي ستيديوم" (ملعب ميتلايف)، الذي يبعد عن المطار نحو 51 كيلومترا، حيث سيستضيف 5 مباريات في دور المجموعات، ومباراة في دور الـ32، ومباراة في دور الـ16، إضافة إلى المباراة النهائية لكأس العالم 2026.

مطار لوس أنجلوس

وفقا للموقع الرسمي للفيفا، سيستضيف ملعب صوفي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية 8 مباريات في كأس العالم، تشمل 5 مواجهات في دور المجموعات، ومباراتين في دور الـ32، ومباراة في ربع النهائي، مما يجعله من أكثر الملاعب الأمريكية استضافة للمباريات خلال البطولة.

ونظرا للازدحام الشديد الذي من المتوقع أن يشهده مطار لوس أنجلوس من قِبل المشجعين، بدأت أعمال تطوير واسعة شهدت هدم مبنى الركاب رقم 5، استعدادا لبنائه بتوسعة أكبر، وفق التخطيط المعلن.

كذلك أظهرت الصور إنشاء مبنى كبير في الجهة الغربية على مساحة 14 ألف متر مربع، وإنشاء مبنى آخر في الجهة الشرقية بمساحة 30 ألف متر مربع، إلى جانب عمليات تمهيد شهدها الجزء الشمالي الغربي للمطار نفسه، شملت طلاء مدرجات للمطار، وكذلك رسم مسارات الطائرات.

وكشف الموقع الرسمي لمدينة لوس أنجلوس الأمريكية أن أعمال البناء داخل المطار تُجرى عبر تجميع الهياكل والإنشاءات في موقع خارج المطار، ثم تجميعها لاحقا في مكانها المقرر له داخل المطار.

مطار ميامي

تشير تقديرات أمريكية إلى توقعات بوصول نحو مليون زائر إضافي إلى مطار ميامي في ولاية فلوريدا، لحضور 7 مباريات في كأس العالم ستقام في ملعب هارد روك، أبرزها مواجهة السعودية وأوروغواي ضمن المجموعة الثامنة في 15 يونيو/حزيران الجاري، ومباراة ربع النهائي في 11 يوليو/تموز المقبل.

وشهدت ميامي تغييرات كبيرة في البنية التحتية كان المطار في القلب منها، إذ يشهد المطار بالفعل مشروعات تطوير، سرّع من وتيرتها كأس العالم، وتبلغ تكلفة مشروعات تطوير المطار نحو 14 مليار دولار، وتمهد الخطة الطريق أمام المطار لاستقبال أكثر من 77 مليون مسافر و4 ملايين طن من البضائع بحلول عام 2040، بحسب الموقع الرسمي للمطار.

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وتُظهر مقارنة صور الأقمار الصناعية الملتقطة منذ 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأخرى حديثة ملتقطة في 15 مايو/أيار المنقضي، أعمال تشييد واسعة للجانب الشرقي للمطار، شملت إنشاء مبان وإعادة تنظيم أماكن وقوف السيارات، كما تُظهر الصور أيضا عمليات تجديد وإعادة تمهيد لمدرج المطار.

مطار جورج بوش

شهد مطار "جورج بوش إنتركونتننتال" تطويرات بتكلفة نحو 2.5 مليار دولار، تشمل بناء صالة تذاكر جديدة، ومنطقة أمنية محسَّنة، وأنظمة أمتعة حديثة.

وتُظهر مقارنة الصور بين 23 مارس/آذار الماضي و24 مايو/أيار المنقضي انتهاء بناء منشأة مركزية في قلب المطار، يُتوقع أن تخدم نحو 36 مليون راكب سنويا، بحسب مصادر رسمية.

ويخدم المطار المشجعين المتجهين إلى ملعب هيوستن، ومن المقرر أن يستضيف 7 مباريات لكأس العالم، بواقع 5 مباريات في دور المجموعات، ومباراة في دور الـ32، ومباراة في دور الـ16.

مطار دالاس فورت وورث

يُعد مطار "دالاس فورت وورث" الدولي أحد أكبر المطارات في العالم، وهو البوابة الرئيسية لمنطقة دالاس-فورت في ولاية تكساس الأمريكية خلال كأس العالم، والوجهة الأساسية للمشجعين للوصول إلى ملعب (AT&T) الذي سيستضيف 9 مباريات، بواقع 5 مباريات في دور المجموعات، ومباراتين في دور الـ32، ومباراة في دور الـ16، ومباراة في نصف النهائي.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 14 يناير/كانون الثاني الماضي وأخرى حديثة في 31 مايو/أيار المنقضي توسعة مبنى الركاب "إي" (E)، إلى جانب بناء مبنى ركاب جديد كليا "إف" (F)، إضافة إلى أعمال تمهيد في مدرج المطار.

وبحسب التحليل الجغرافي، بلغت مساحة مبنى الركاب الجديد نحو 40 ألف متر مربع، بتكلفة 1.6 مليار دولار، وفق الموقع الرسمي للمطار.

مطار سياتل

رغم أن ملعب حقل لومن في ولاية واشنطن سيشهد 6 مباريات في كأس العالم، بواقع 4 مباريات في دور المجموعات، ومباراة واحدة في دور الـ32، ومباراة واحدة في دور الـ16، ويُعَد من الأقل في خطة الملاعب الأمريكية، فإن مطار سياتل -الذي يُعَد الوجهة الرئيسية للمشجعين هناك- لم يَخلُ من عمليات تطوير.

تُظهر صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، و2 مايو/أيار المنقضي، توسعة مبنى الركاب "سي" (C)، بمساحة تزيد على 5 آلاف متر مربع، وبتكلفة بلغت نحو 400 مليون دولار أمريكي، بحسب الموقع الرسمي للمطار.

أزمة في المطارات رغم التطوير

وقالت مسؤولة بارزة في قطاع النقل الأمريكي إن المشجعين المسافرين إلى كأس العالم هذا الصيف في الولايات المتحدة يواجهون اضطرابات، بسبب إغلاق حكومي مستمر يهدد بحدوث "وضع خطير" في مطارات البلاد، وفق تحذير مسؤول بارز في قطاع النقل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن أعضاء الكونغرس الأمريكي استمعوا لتحذيرات من "عاصفة كاملة محتملة" نتيجة النقص الحاد في موظفي الأمن في الخطوط الأمامية، إلى جانب وصول ملايين المشجعين للبطولة التي تنطلق في 11 يونيو/حزيران الجاري.

وقالت هانغوين ماكنيل -القائمة بأعمال رئيس إدارة أمن النقل- أمام لجنة في مجلس النواب الأمريكي إن أكثر من 480 ضابطا استقالوا منذ بداية الخلاف بشأن الميزانية في منتصف فبراير/شباط الماضي، الذي أدى إلى عدم دفع رواتب عشرات الآلاف من الموظفين.

وأضافت أن هناك أيضا زيادة في حالات غياب الموظفين "لأنهم ببساطة لا يستطيعون تحمّل تكاليف الحضور إلى العمل".

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وأدى هذا الوضع إلى طوابير انتظار طويلة قياسية، حيث اضطر الركاب إلى الانتظار أكثر من 4 ساعات للمرور عبر نقاط التفتيش الأمنية في بعض المطارات.

وأضافت ماكنيل أن ذلك جاء تزامنا مع ارتفاع حاد في حالات الاعتداء على الموظفين.

وأرسل الرئيس دونالد ترمب بالفعل أفرادا من وكلاء الهجرة الفيدراليين للمساعدة في إدارة أمن النقل، كما قال إنه قد ينشر قوات من الحرس الوطني.