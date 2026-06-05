فرنسا تسقط أمام كوت ديفوار وديشان يطلق إنذارا مبكرا

دق مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان جرس الإنذار بعد خسارة فريقه أمام منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1، في مباراة ودية احتضنتها مدينة نانت الفرنسية، وذلك قبل أسابيع من انطلاق كأس العالم 2026.

وقال ديشان في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لم أكن أرى فريقنا مثاليا للغاية، ولن أراه سيئا للغاية، لكن إذا كنا بحاجة إلى جرس إنذار فقد حصلنا عليه".

وأضاف أن المنتخب الفرنسي قدم شوطا أول جيدا من حيث السيطرة، قبل أن تتعقد الأمور في الشوط الثاني، مشيرا إلى أن المواجهة ستشبه مباريات قوية منتظرة في المونديال، وعلى رأسها لقاء السنغال يوم 16 يونيو/حزيران في افتتاح مشوار الديوك.

وأوضح مدرب فرنسا أن المباراة كانت تحضيرية بالأساس، وأن إجراء عشرة تغييرات بين الشوطين أثّر في الانسجام، مؤكدا أنه غير منزعج من النتيجة، وأنه كان سيتعامل بهدوء حتى إن فاز.

من جهته، أكد لاعب الوسط أوريلين تشواميني ضرورة الحفاظ على الهدوء، بينما شدد المدافع لوكاس هيرنانديز على أهمية الاستفادة من هذه الخسارة في فترة التحضير بدلا من الوقوع فيها خلال المونديال.

وسجلت فرنسا هدفها الوحيد عبر ريان شرقي، الذي واصل تألقه مع المنتخب بتسجيله الهدف الثاني دوليا في ست مباريات.

في المقابل، قدم منتخب كوت ديفوار أداء قويا واستغل أخطاء المنتخب الفرنسي ليقلب النتيجة في الشوط الثاني، حيث سجل هدف التعادل عبر غويلا دويه، قبل أن يحسم أماد ديالو الفوز بهدف ثان في آخر المباراة.