كوت ديفوار تهدي الأرجنتين صدارة تصنيف فيفا

تراجع المنتخب الفرنسي لكرة القدم من صدارة التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى المركز الثالث، عقب خسارته أمام منتخب ساحل العاج بنتيجة 2-1 في مباراة ودية، قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2026.

وكان المنتخب الفرنسي قد اعتلى صدارة التصنيف في أبريل/نيسان الماضي، بعد سلسلة نتائج إيجابية شملت الفوز على البرازيل (2-1) وكولومبيا (3-1)، قبل أن يتلقى خسارة جديدة أفقدته نقاطا عديدة.

في المقابل، خدم هذا التراجع مصلحة المنتخب الأرجنتيني ليعود للصدارة برصيد 1874.81 نقطة، متقدما على إسبانيا التي جاءت في المركز الثاني برصيد 1873.01 نقطة، رغم تعادلها مع العراق أمس (1-1) في مباراة ودية.

ورغم هذا التغيير في الترتيب، فإن فقدان المركز الأول قبل كأس العالم لا يعتبر بالضرورة مؤشرا سلبيا، وفق ما تشير إليه بعض المعطيات التاريخية. إذ لم يسبق لأي منتخب تصدر التصنيف العالمي قبل انطلاق المونديال أن نجح في التتويج باللقب لاحقا.

ويُعد مثال نسخة 2022 الأبرز، حين دخل المنتخب البرازيلي البطولة وهو متصدر للتصنيف، قبل أن يودع المنافسات من الدور ربع النهائي أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

ولا يزال التصنيف العالمي قابلا للتغيير قبل انطلاق مونديال 2026 في 11 يونيو/حزيران، خاصة مع بقاء عدد من المباريات الودية، أبرزها مواجهة الأرجنتين أمام هندوراس وآيسلندا، إضافة إلى مباراة فرنسا أمام أيرلندا الشمالية.