قبل صافرة المونديال.. 6 مطارات أمريكية تتغير من الفضاء

قبل انطلاق كأس العالم 2026، تبدو الاستعدادات الأمريكية للبطولة واضحة من السماء، فصور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة ترصد تحولات واسعة في ما لا يقل عن 6 مطارات دولية رئيسية.

وتظهر الصور مباني جديدة، وتوسعات في محطات الركاب، وأعمال تمهيد للبنية التشغيلية، ضمن سباق لاستيعاب ملايين المسافرين المتوقع وصولهم خلال البطولة.

ولا تكشف هذه الصور مجرد أعمال إنشائية معزولة، بل ترسم خريطة أوسع لاستعدادات لوجستية تمتد من بوابات الدخول الجوية إلى المدن التي تستضيف مباريات المونديال.

فمن نيويورك إلى لوس أنجلوس، ومن ميامي إلى هيوستن ودالاس وسياتل، تبدو المطارات الأمريكية كأنها جزء من الملعب الكبير للبطولة، لا مجرد نقاط عبور للمشجعين.

وتُظهر الصور، الملتقطة عبر شركة بلانت Planet Labs PBC بين أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويونيو/حزيران الجاري، تغييرات واضحة في بنية المطارات، شملت إنشاء مباني ركاب جديدة، وتوسعة مبان قائمة، وإعادة تنظيم مساحات تشغيلية، وتمهيد مناطق مرتبطة بالمدارج ومسارات الطائرات، إلى جانب بناء محطات جديدة أو تطوير محطات قائمة لاستيعاب حركة سفر أكبر.

وتأتي هذه التوسعات قبل انطلاق نسخة المونديال التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة وحدها 78 مباراة من أصل 104، موزعة على 11 ملعبا، ما يجعل مطاراتها أمام اختبار مزدوج: استقبال جماهير البطولة، والحفاظ في الوقت نفسه على انتظام حركة السفر اليومية في واحدة من أكثر شبكات الطيران ازدحاما في العالم.

وبينما تتركز الأنظار عادة على الملاعب والفنادق ومناطق المشجعين، تكشف الصور الفضائية أن جزءا مهما من الاستعداد يجري في البنية الخفية للبطولة: المطارات, ومحطات الركاب، والطرق الداخلية، ومناطق تشغيل الطائرات، وهي عناصر قد تحدد، بقدر لا يقل أهمية عن الملاعب، قدرة المدن الأمريكية على التعامل مع وصول موجة جماهيرية ضخمة خلال البطولة.

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مطار جون إف كينيدي

شهد مطار جون إف كينيدي الدولي، الواقع في ولاية نيويورك، شمال شرقي الولايات المتحدة تحولا بصريا ضخما بتكلفة بلغت 19 مليار دولار، عبر إنشاء محطتين عملاقتين جديدتين، وتوسيع وتحديث مباني الركاب الحالية، بحسب الموقع الرسمي للمطار.

ويشير تحليل الصور الملتقطة في الفترة من 15 يناير/كانون الثاني الماضي، وحتى آخر صور متاحة في 26 مايو/أيار الماضي إلى استحداث مبنى جنوب المطار بمساحة بلغت نحو 31 ألف متر مربع.

وبحسب الصور، شملت التحديثات توسعة مبنى الركاب (رقم 4) بقيمة 1.5 مليار دولار، بحسب البيانات الرسمية للمطار.

كما أظهرت الصور عملية تحسين البنية التحتية داخل المطار عبر تمهيد واسع للطرق البينية.

ولم تُظهر صور الأقمار الصناعية كافة التحديثات الداخلية التي شهدها المطار، لكنّ برنامج التطوير تضمن تحديثات لقاعة تسجيل الوصول، وتشطيبات جديدة للبوابات، ومساحة موسعة لإنزال الركاب، ولافتات رقمية إضافية، وتحديثات للمراحيض، وتحويل مناطق بوابات الطائرات النفاثة الإقليمية لاستيعاب الطائرات الرئيسية.

وتعود أهمية التوسعات في مطار جون كينيدي إلى أنه سيكون بوابة جماهير المونديال لحضور المباريات التي سيستضيفها ملعب "نيويورك/نيوجيرسي ستيديوم" (ملعب ميتلايف)، الذي يبعد عن المطار بنحو 51 كيلومترا، ويشهد إقامة خمس مباريات في دور المجموعات، ومباراة في دور الـ32، ومباراة في دور الـ16، إضافة إلى المباراة النهائية لكأس العالم 2026.

مطار لوس أنجلوس

وفقا للموقع الرسمي للفيفا سيستضيف لوس أنجلوس ستيديوم (ملعب سوفي) في ولاية كاليفورنيا ثماني مباريات في كأس العالم، تشمل خمس مواجهات في دور المجموعات، ومباراتين في دور الـ32، ومباراة في ربع النهائي، ما يجعله من أكثر الملاعب الأمريكية استضافة للمباريات خلال البطولة.

ونظرا للازدحام الشديد الذي من المتوقع أن يشهده مطار لوس أنجلوس من قبل المشجعين، أجريت أعمال تطوير واسعة بينها هدم مبنى الركاب (رقم 5)، استعدادا لبنائه بتوسعة أكبر، وفق التخطيط المُعلن.

كذلك أظهرت الصور إنشاء مبنى كبير في الجهة الغربية على مساحة 14 ألف متر مربع، وإنشاء مبنى آخر في الجهة الشرقية بمساحة 30 ألف متر مربع، إلى جانب عمليات تمهيد شهدها الجزء الشمالي الغربي للمطار نفسه، شملت طلاء عدة مدرجات للمطار، وكذلك رسم مسارات الطائرات.

وكشف الموقع الرسمي لمدينة لوس أنجلوس أن أعمال البناء داخل المطار تُجرى عبر تجميع الهياكل والإنشاءات في موقع خارج المطار، ثم تجميعها لاحقا في مكانها المقرر داخله.

مطار ميامي

تشير تقديرات أمريكية إلى توقعات بوصول نحو مليون زائر إضافي إلى مطار ميامي في ولاية فلوريدا، لحضور سبع مباريات بالمونديال ستقام في ملعب ميامي (هارد روك)، أبرزها مواجهة السعودية وأوروغواي ضمن المجموعة الثامنة في 15 يونيو/حزيران الجاري، ومباراة ربع النهائي في 11 يوليو/تموز المقبل.

وشهدت ميامي تغييرات كبيرة في البنية التحتية كان المطار في القلب منها. وشهد المطار مشروعات تطوير، سرعت استضافة كأس العالم من وتيرتها. وتبلغ تكلفة مشروعات تطوير المطار نحو 14 مليار دولار، وتمهد الخطة الطريق أمام المطار لاستقبال أكثر من 77 مليون مسافر و4 ملايين طن من البضائع بحلول عام 2040، بحسب الموقع الرسمي للمطار.

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وتُظهر مقارنة صور الأقمار الصناعية الملتقطة في الفترة من 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأخرى حديثة ملتقطة في 15 مايو/أيار الماضي، أعمال تشييد واسعة للجانب الشرقي للمطار شملت إنشاء مبان، وإعادة تنظيم أماكن وقوف السيارات، كما تُظهر الصور أيضا عمليات تجديد وإعادة تمهيد لمدرج المطار.

مطار جورج بوش

بتكلفة بلغت نحو 2.5 مليون دولار، شهد مطار جورج بوش في مدينة هيوستن بولاية تكساس واحدة من أكبر عمليات التطوير في تاريخه، ووفق الخطة المعلنة للموقع الرسمي للمطار، يشمل التطوير بناء مبنى صالة جديدة، ومنطقة أمنية محسنة، وأنظمة أمتعة حديثة.

وتُظهر مقارنة الصور الملتقطة في 23 مارس/آذار الماضي، وأخرى حديثة ملتقطة في 24 مايو/أيار الماضي، انتهاء عملية بناء المبنى الذي يتوسط قلب المطار، ويتوقع أن يتعامل مع حوالي 36 مليون راكب سنويا، بحسب مصادر رسمية.

ويخدم المطار المشجعين المتجهين إلى ملعب هيوستن، ومن المقرر أن يستضيف 7 مباريات في كأس العالم، بواقع خمس مباريات في دور المجموعات، ومباراة واحدة في دور الـ32، ومباراة واحدة في دور الـ16.

مطار دالاس فورت وورث

يعد مطار دالاس فورت وورث الدولي أحد أكبر المطارات في العالم، وهو البوابة الرئيسية لمنطقة دالاس-فورت في ولاية تكساس خلال كأس العالم، والوجهة الأساسية للمشجعين للوصول إلى ملعب دالاس (AT&T) الذي يستضيف تسع مباريات بواقع 5 مباريات في دور المجموعات، ومباراتين في دور الـ32، ومباراة واحدة في دور الـ16، ومباراة في نصف النهائي.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، وأخرى حديثة ملتقطة في 31 مايو/أيار الماضي عملية توسيع مبنى الركاب إي "E"، إلى جانب بناء مبنى ركاب جديد كليا (المبنى إف – F)، كما أظهرت الصور عمليات تمهيد في مدرج المطار.

وبحسب التحليل الجغرافي الذي أجرته وحدة المصادر المفتوحة، بلغت مساحة مبنى الركاب الجديد نحو 40 ألف متر مربع، بتكلفة بلغت 1.6 مليار دولار، وفق الموقع الرسمي للمطار.

مطار سياتل

رغم أن ملعب سياتل (لومن فيلد) في ولاية واشنطن سيستضيف 6 مباريات خلال كأس العالم بواقع 4 مباريات في دور المجموعات، ومباراة واحدة في دور الـ32، ومباراة واحدة في دور الـ16، وهو عدد مباريات يعد بين الأقل في خطة الملاعب الأمريكية، لكن مطار سياتل الذي يعد الوجهة الرئيسية للمشجعين هناك، لم يخل من عمليات تطوير.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، و2 مايو/أيار الماضي، توسعة مبنى الركاب سي (C)، بمساحة تزيد على 5 آلاف متر مربع، وبتكلفة بلغت نحو 400 مليون دولار أمريكي، بحسب الموقع الرسمي للمطار.

أزمة رغم التطوير

وسبق أن قالت مسؤولة بارزة في قطاع النقل الأمريكي إن المشجعين المسافرين إلى كأس العالم هذا الصيف في الولايات المتحدة ربما يواجهون اضطرابات، وكانت تلك التصريحات خلال فترة إغلاق حكومي هددت بحدوث "وضع خطير" في مطارات البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن أعضاء الكونغرس الأمريكي استمعوا إلى تحذيرات من مشكلات محتملة نتيجة النقص الحاد في موظفي الأمن في الخطوط الأمامية، إلى جانب وصول ملايين المشجعين للبطولة التي تنطلق في يونيو/حزيران الجاري.

وقالت هانغوين ماكنيل، القائمة بأعمال رئيس إدارة أمن النقل، أمام لجنة في مجلس النواب الأمريكي، إن أكثر من 480 ضابطا استقالوا منذ بداية الخلاف حول الميزانية في منتصف فبراير/شباط، الذي أدى إلى عدم دفع رواتب عشرات الآلاف من الموظفين.

وقد أدى هذا الوضع وقتها إلى طوابير انتظار طويلة قياسية، إذ اضطر الركاب للانتظار لأكثر من أربع ساعات للمرور عبر نقاط التفتيش الأمنية في بعض المطارات.

وأرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقتها بالفعل عناصر من وكلاء الهجرة الفيدراليين للمساعدة في إدارة أمن النقل.