فيفا يكشف هوية أطقم المنتخبات المشاركة في مونديال 2026

قبل سبعة أيام فقط من انطلاق "المونديال التاريخي" في مكسيكو سيتي، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الهوية البصرية وألوان أطقم المنتخبات الـ48 المشاركة في دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتبدو الجولة الأولى، التي ستشهد 24 مباراة، أقرب إلى مهرجان بصري متكامل، تتقاطع فيه رمزية الألوان مع هويات المنتخبات، في افتتاح يُنتظر أن يحمل طابعاً استثنائياً على المستويين الفني والبصري.

أصحاب الأرض.. تمسّك بالهوية الوطنية

تستهل المنتخبات المضيفة مشوارها بالتمسك بألوانها التقليدية؛ إذ يفتتح منتخب المكسيك البطولة بطقمه الأخضر الأيقوني أمام جنوب أفريقيا. وفي تورنتو، يظهر المنتخب الكندي باللون الأحمر الكامل في مواجهة البوسنة والهرسك، بينما يخوض المنتخب الأميركي مباراته الافتتاحية في لوس أنجليس بقميص يستلهم ألوان العلم الأميركي من الأحمر والأبيض أمام باراجواي.

أسياد اللعبة.. ثبات الإرث البصري

حافظت المنتخبات الكبرى على هويتها الكلاسيكية في أولى مبارياتها؛ حيث تستحضر الأرجنتين قميص "الألبيسيليستي" الشهير (الأبيض والسماوي) أمام الجزائر، فيما يظهر المنتخب البرازيلي بالقميص الأصفر مع السروال الأزرق أمام المغرب.

وتخوض إنجلترا مباراتها الأولى بالزي الأبيض الكامل أمام كرواتيا، بينما تعتمد فرنسا اللون الأزرق الداكن مع السروال الأبيض أمام السنغال. وتظهر ألمانيا بدورها بقميص أبيض مزين بشرائط ملونة أمام كوراساو، في حين تلعب إسبانيا باللون الأحمر مع السروال الأزرق أمام الرأس الأخضر، وتخوض أوروجواي مواجهة السعودية بقميصها السماوي التقليدي.

الوافدون الجدد.. الأبيض يطغى

اختارت المنتخبات الأربعة التي تسجل مشاركتها الأولى في تاريخ كأس العالم اللون الأبيض عنواناً لبدايتها، باستثناء وحيد.

فالرأس الأخضر يظهر بطقم أبيض كامل، والأردن "النشامى" يعتمد الأبيض مع لمسات حمراء أمام النمسا، بينما يجسد منتخب أوزبكستان، الملقب بـ"الذئاب البيضاء"، هويته بطقم أبيض خالص أمام كولومبيا. أما منتخب كوراساو، فخرج عن هذا النسق باعتماد اللون الأزرق في مواجهته التاريخية أمام ألمانيا.

لوائح جديدة ورسائل تتجاوز المستطيل الأخضر

وفي إطار التنظيمات الجديدة، ألزم "فيفا" المنتخبات باعتماد الأرقام من 1 إلى 26، مع قصر الرقم 1 على حراس المرمى. كما اعتمد الاتحاد الدولي تبايناً لونياً دقيقاً بين الأطقم، مراعاةً لسهولة التمييز لدى المشاهدين، خصوصاً من يعانون من عمى الألوان.

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ولم تعد القمصان في هذه النسخة مجرد زي رياضي، إذ تحمل أبعاداً رمزية وإنسانية؛ حيث يتزين الكم الأيمن بشعار البطولة الرسمي، فيما يخصص الكم الأيسر لحملات الفيفا الاجتماعية المتغيرة، من بينها "معاً من أجل السلام" و"معاً من أجل التعليم".

وفي خطوة غير مسبوقة، ستتضمن القمصان "شارات تكريمية خاصة" تُمنح للاعبين، احتفاءً بالنجوم الصاعدين وتقديراً لأصحاب الإنجازات الفردية التاريخية، مثل الفائزين بالكرة الذهبية والحذاء الذهبي، إضافة إلى رموز تكريمية تُخلّد أسماء أساطير اللعبة الذين تركوا بصمتهم في تاريخ كرة القدم العالمية.